- La figure céleste de l'Archange Michel a repris sa position au château de Schwerin.

Après plusieurs mois de restauration, la statue de l'Archange Michel, d'environ 900 kg, a été replacée à sa juste place au sommet du dôme élégant du château de Schwerin. La figure rénovée a été hissée en position à l'aide d'une grue importante et fixée à une hauteur considérable.

Le ministre des Finances Heiko Mauss (SPD) a salué cet exploit en déclarant : "Le retour de l'Archange Michel sur le dôme doré du château de Schwerin marque la restauration réussie d'un artifact culturel crucial et la revitalisation d'un monument national chéri."

La statue, initialement coulée en zinc en 1857, a subi un processus de restauration méticuleux dans un atelier de métaux de Berlin au cours des six derniers mois. Les zones endommagées ont été réparées et les couches d'or et de peinture anciennes ont été délicatement enlevées à la main. Le placage doré en deux couches a requis environ 480 heures de travail laborieux pour être achevé. La dernière restauration de "L'Archange Michel terrassant le dragon" remontait à trois décennies.

Site du patrimoine mondial de l'UNESCO

L'Office de gestion immobilière de l'État de Schwerin, relevant du ministère des Finances, a également fait l'objet de travaux de rénovation pendant ce temps. La tour ornée et son dôme doré sont maintenant prêts pour des réparations supplémentaires. Depuis la fin juillet, l'ensemble résidentiel de Schwerin - qui comprend le château - est reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le Mecklembourg-Poméranie occidentale continuera de présider le Bundesrat jusqu'au 1er novembre, faisant de Schwerin le centre des célébrations du Jour de l'unité allemande le 3 octobre. La statue rénovée surveille maintenant le château, prête à offrir sa protection pendant les festivités, a commenté le ministre Mauss.

L'Archange Michel, tel que représenté dans la statue, est une figure importante de la mythologie chrétienne, souvent représenté terrassant un dragon. Après la restauration réussie, de nombreux visiteurs du château de Schwerin pourront admirer les détails élaborés et l'artisanat remarquable de l'armure dorée de l'Archange Michel.

Lire aussi: