La FIFA introduit un spectacle d'intervalle lors des matchs de finale de la Coupe du Monde

Football fans and beyond will be drawn to the screen: FIFA president Gianni Infantino is anticipating a captivating halftime exhibit during the World Cup final's finale. This spectacle is set to occur at the upcoming tournament. In the United States, this notion is commonly associated with the Super Bowl, but Germany provides a disheartening precedent.

Echos of Helene Fischer at the DFB-Pokal final resurface: FIFA, the football governing body, intends to incorporate an intermission show in the men's World Cup final. As early as July 19, 2026, the New York-New Jersey stadium will host an entertaining program during halftime. This has been confirmed by FIFA.

Rumors indicate that "Global Citizen," an advocacy organization responsible for hosting empowerment events to fundraise for reducing global poverty, will create the show. The details regarding the program or musical acts remain concealed. According to FIFA President Gianni Infantino, the objective is to merge the realms of sports and entertainment.

In the United States, halftime shows during the Super Bowl in American football have long been embraced. Notable artists such as Usher have graced the stage, drawing not only sports enthusiasts but also extending the viewership to the television screens. However, the Super Bowl halftime break is substantially lengthier than the 15 minutes in a football match. The NFL rules dictate this, but back in 2009, FIFA attempted to extend the halftime to 20 minutes. This attempt was revisited in 2021 with the ambition of expanding the break to 25 minutes. Regrettably, these attempts were unsuccessful.

Commercialisation controversée

Cependant, l'idée de divertissements à la mi-temps n'est pas étrangère au football. En 2017, la Fédération allemande de football a tenté d'intégrer un concert de la star de la schlager Helene Fischer lors de la finale de la DFB-Pokal. Les protestations des scènes de fans ont été vives, avec des huées pour Fischer. Le concert reste le seul grand événement de divertissement à la mi-temps lors des finales de coupe précédentes à Berlin. Entre-temps, il y a un exemple en Amérique du Sud : la pop-star Shakira a performed lors de la finale de la Copa América de cette année - une première dans l'histoire du tournoi.

Le Mondial 2026 promet des innovations. Pour la première fois, 48 équipes au lieu de 32 participeront. Les équipes seront divisées en douze groupes de quatre, les deux premières de chaque groupe et les huit meilleures équipes classées troisièmes se qualifiant. Les phases à élimination directe comporteront 32 équipes. Pour remporter le titre, les athlètes devront jouer huit matchs - un de plus que lors de la précédente campagne de titre.

