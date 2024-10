La FIFA interdit l'entrée au stade de l'éminent footballeur Eto'o

En tant que star du football, Samuel Eto'o était connu pour causer des problèmes aux défenseurs. Cependant, son mandat en tant que président de sa fédération nationale de football l'a mis sous les projecteurs pour des raisons négatives. La FIFA, organisme directeur du football mondial, a infligé une lourde pénalité au joueur de 43 ans. During the U20 Women's World Cup, il est rapporté qu'il a contesté une décision d'arbitre et a confronté les officiels.

Anciennement un attaquant très doué, Eto'o a été interdit d'assister à des matchs de football pendant six mois en raison d'un incident lors de la Coupe du Monde U20 féminine en Colombie, comme annoncé par la FIFA. La Commission disciplinaire de la FIFA l'a chargé de violer les règles concernant "le comportement insultant" et "la violation des principes du fair-play", ainsi que "la mauvaise conduite des joueurs et des officiels".

L'incident, bien qu'il n'ait pas été détaillé dans l'annonce, s'est produit lors du match des huitièmes de finale entre le Brésil et le Cameroun le 11 septembre 2024 à Bogotá. Les Brésiliens ont remporté la victoire avec un score de 3-1 en prolongation. La délégation camerounaise a vivement contesté le penalty qui a permis au Brésil de revenir à égalité.

La suspension ne limite pas le rôle d'Eto'o en tant que président de la fédération, mais elle l'empêche d'assister à tous les matchs des équipes masculines et féminines de Fecafoot dans différentes catégories et âges, selon la FIFA. Eto'o a été informé du début de la punition. Le joueur de 43 ans, qui a célébré des victoires telles que la Ligue des Champions avec le FC Barcelona et l'Inter Milan pendant sa carrière, a envisagé de démissionner de son poste au début de l'année en raison de l'élimination précoce du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria (0:2) et des allégations persistantes contre lui. Cependant, sa démission a été rejetée par le comité exécutif, qui a exprimé sa confiance en Eto'o pour faire progresser le football camerounais. Il a pris la présidence de la fédération en 2021.

Le désaccord d'Eto'o avec la décision de l'arbitre lors de la Coupe du Monde U20 féminine a entraîné des allégations de confrontation avec les officiels. Malgré la suspension imposée par la FIFA, Eto'o continue de servir en tant que président de Fecafoot.

