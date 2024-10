La FIFA est confrontée à un dilemme de contrat intriguant

Le prochain FIFA Club World Cup inaugural suscite la curiosité, mais plusieurs stars de premier plan pourraient être absentes. Cette absence n'affectera peut-être pas significativement la FIFA, mais elle pose un défi inattendu pour des joueurs comme Joshua Kimmich de Bayern Munich et Kevin De Bruyne de Manchester City. Leurs contrats expirent le 30 juin 2025, et le tournoi, prévu du 15 juin au 13 juillet 2023 aux États-Unis, tombe exactly pendant cette période ou phase potentielle de retraite pour ces athlètes.

Les clubs se demandent comment aborder cette question. Les avenirs de ces joueurs pourraient être résolus plus tôt, mais la fédération internationale de football a déjà discuté des régulations contractuelles lors de sa 29ème réunion à Zurich, offrant des options aux clubs touchés et clarifiant les malentendus potentiels.

Il est important de noter qu'un joueur ne peut représenter qu'un seul club pendant la Coupe du Monde des Clubs. Les équipes allemandes FC Bayern et Borussia Dortmund seront présentes. Un joueur ne peut rejoindre le Club X jusqu'au 30 juin et ensuite le Club Y jusqu'au 13 juillet. Une fenêtre de transfert sera disponible du 1er au 10 juin, permettant aux clubs de signer de nouveaux talents avec l'accord de leurs associations membres respectives.

Du 27 juin au 3 juillet, une fenêtre s'ouvrira également pour les clubs pour remplacer les joueurs dont les contrats expirent pendant le tournoi. La FIFA encourage les clubs et les joueurs participants à trouver des solutions pour les professionnels sans contrat pour leur permettre de participer.

Actuellement, la FIFA n'a pas imposé de sanctions contre Israël, malgré les demandes de la Fédération palestinienne de football (FPF). Le Conseil de la FIFA a confié à la Commission disciplinaire l'enquête sur l'incident discriminatoire présumé rapporté par les Palestiniens. De plus, le Comité de gouvernance, d'audit et de conformité de la FIFA examinera la participation des équipes de football israéliennes aux compétitions supposées se dérouler sur les territoires palestiniens. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu'une revue et une analyse approfondies avaient été menées dans cette affaire sensible, conformément aux recommandations d'experts indépendants.

La Fédération palestinienne de football accuse Israël de violer le droit international, principalement à Gaza, et de collaborer avec l'Association israélienne de football. Les statuts de la FIFA en matière de droits de l'homme sont invoqués. Toute l'infrastructure de football dans la bande de Gaza est soit détruite, soit lourdement endommagée, et des footballeurs et arbitres ont prétendument été tués, selon la Fédération palestinienne de football. Cette allégation reste non vérifiée indépendamment, mais les attaques israéliennes dans la bande de Gaza ont récemment entraîné des dommages importants, comme mentionné dans la soumission au Congrès de la FIFAtenu à Bangkok en mai.

