La FIFA dévoile des données et des statistiques sur le marché des transferts

Cet été, une somme d'argent astronomique n'a pas seulement été dépensée pour le transfert d'un seul footballeur vedette. La FIFA peut encore battre des records, avec des montants en milliards pour plusieurs transferts. L'autorité mondiale du football se réjouit particulièrement de la popularité croissante du football féminin, comme en témoignent les chiffres croissants de transferts.

Selon l'analyse de FIFA "International Transfer Snapshot" pour la période du 1er juin au 2 septembre, plus de 5,85 milliards d'euros ont été investis dans les transferts de joueurs à travers le monde cet été. Ce chiffre a été dépassé l'année dernière, lorsque la ligue saoudienne a commencé à investir massivement, atteignant 6,72 milliards d'euros.

Par rapport aux 10 490 transferts de joueurs en 2023, il y a eu un record de 11 000 cet été. Dans le football féminin, le nombre de transferts a explosé de 31,8 %, passant de 880 à 1 125.

Le joueur le plus cher de cette saison de transfert est Julian Alvarez, le champion du monde argentin, qui a quitté Manchester City pour Atlético Madrid pour environ 75 millions d'euros. Les équipes de Bundesliga ont dépensé un total de 518 millions d'euros pour 345 nouvelles acquisitions.

Une fois de plus, la Premier League anglaise a été la plus dépensière en transferts à l'échelle mondiale, même les petits clubs comme AFC Bournemouth, Brighton & Hove Albion et Ipswich Town promu récemment dépensant plus de 100 millions d'euros en nouveaux joueurs. Le total a atteint 1,45 milliard d'euros, avec des portails sportifs rapportant des chiffres encore plus importants.

"Fenêtre de transfert extrêmement active"

Selon le rapport de FIFA, le football féminin international a connu une augmentation à deux chiffres dans les dépenses de transferts : 6,15 millions d'euros cet été 2024 par rapport à 2,73 millions d'euros l'année précédente. Emilio Garcia Silvero, directeur juridique et conformité, a commenté : "Nous avons connu une fenêtre de transfert extrêmement active qui a confirmé la tendance à la hausse des transferts dans le football féminin."

En 2022, le club américain Bay FC a battu le record de transfert en achetant l'attaquante zambienne Racheal Kundananji à Madrid CFF pour environ 735 000 euros. En Allemagne, Lena Oberdorf a établi un nouveau record de transfert en rejoignant le VfL Wolfsburg à ses rivaux FC Bayern pour un montant rapporté de 400 000 euros. Cependant, elle ne peut pas jouer pour son nouveau club en raison d'une blessure au genou et aux ligaments croisés pré-olympiques.

Les transferts et les rumeurs concernant le monde du football ont continué à faire rage pendant cette fenêtre de transfert estivale, avec de nombreux transferts haut de gamme et potentiels faisant la une des journaux. Le rapport de FIFA a révélé une "fenêtre de transfert extrêmement active" dans le football féminin, avec une augmentation significative des dépenses par rapport aux années précédentes.

