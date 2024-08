- La fièvre catarrhale du mouton s'étend en Saxe-Anhalt

La maladie bleue pour les animaux se propage en Saxe-Anhalt. Il y a maintenant des cas dans 33 exploitations ou fermes animales dans l'État, comme l'a informé l'Institut Friedrich-Loeffler à l'agence DPA. Autour du début août, la variante BTV-3 a été découverte dans une ferme bovine près de Wernigerode, ainsi que dans deux troupeaux de moutons et également chez des bovins dans l'Altmarkkreis Salzwedel. La maladie a également été confirmée dans le district de Mansfeld-Südharz. Le virus est inoffensif pour les humains.

La première apparition de la maladie bleue avec le sérotype 3 (BTV-3) en Allemagne a été rapportée par l'Institut Friedrich-Loeffler en octobre 2023. Depuis juillet 2024, le nombre de cas confirmés augmente rapidement. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les autorités parlent d'une propagation explosive.

Le nombre de cas a également augmenté de manière dramatique en Basse-Saxe. Selon l'Institut Friedrich-Loeffler, 1 423 fermes animales ont été touchées jusqu'à présent. Dans les États voisins de Saxe-Anhalt, les chiffres sont beaucoup plus bas : quatre en Brandebourg, onze en Thuringe et un en Saxe. Dans tout le pays, la maladie a été confirmée dans plus de 4 800 fermes ou exploitations animales.

Les experts recommandent des vaccinations

La maladie bleue affecte principalement les moutons et les bovins. Cependant, d'autres ruminants peuvent également tomber malades. Le virus n'est pas transmis directement d'animal à animal, mais par de petits moucherons suceurs de sang. Les experts recommandent donc aux éleveurs de protéger les moutons et les bovins des piqûres avec des répulsifs contre les insectes. Dans les régions touchées et les zones adjacentes, les experts recommandent de vacciner les animaux contre le virus.

Selon l'Office d'administration de l'État, la vaccination contre la maladie bleue est possible en Saxe-Anhalt depuis mi-juin. L'État aide à la vaccination des bovins et des moutons avec le Fonds de la maladie animale. Les coûts de vaccination seront remboursés, jusqu'à un maximum de 4,00 euros par bovin par an et 8,35 euros par mouton par an. "Pour le développement d'une protection immunitaire efficace chez les bovins, l'administration de deux doses de vaccin à un intervalle d'environ trois semaines est nécessaire", a-t-il été indiqué. Pour les moutons, une vaccination est actuellement considérée comme suffisante. Une protection immunitaire efficace est atteinte après trois semaines. Environ 275 000 bovins et 89 000 moutons sont élevés dans l'État, selon l'Office d'administration de l'État.

La maladie a été maîtrisée auparavant

La maladie bleue est ainsi nommée parce que les langues des moutons atteints peuvent devenir bleues. Le cours de la maladie est variable. Surtout les moutons présentent des symptômes tels que la boiterie, la fièvre et un état général perturbé. L'infection peut être mortelle. Les bovins montrent généralement moins de symptômes graves.

La maladie bleue, bien qu'il s'agisse d'un sérotype différent de celui actuel, a été détectée pour la première fois en Allemagne en 2006 et a ensuite été maîtrisée grâce à des campagnes de vaccination

