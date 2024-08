- La fièvre catarrhale du mouton bovine s'est produite dans la résine

La maladie du bœuf bleu, dangereuse pour les animaux, a été détectée pour la première fois chez des bovins dans le district de Harz. Selon les informations du vétérinaire local, Rainer Miethig, il s'agit du premier cas de maladie animale en Saxe-Anhalt. Cette découverte fait perdre à l'ensemble de l'État fédéral son statut de « zone libre de maladie ». Une exploitation bovine située près de Wernigerode est touchée. Le district s'attend à d'autres cas.

Des cas ont augmenté dans plusieurs États fédéraux depuis début juillet. Entre autres, la maladie a été détectée en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Hesse, en Basse-Saxe, en Rhénanie-Palatinat et à Brême.

La maladie du bœuf bleu est une maladie virale qui affecte les ruminants tels que les moutons et les bovins, transmise par de petits moucherons. Les animaux touchés peuvent perdre l'appétit et avoir de la fièvre, et la maladie peut être mortelle. Elle est inoffensive pour les humains. Selon l'Institut Friedrich-Loeffler, la propagation actuelle est du sérotype 3. Presque 1 500 cas ont été enregistrés en Allemagne jusqu'à présent. Les autorités recommandent de vacciner les animaux.

