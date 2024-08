- La fidélité à " tous les cinquante cinquante ": Le désordre des fêtes à cause du trouble du patchwork

Moritz Schmidt et Laura Peters ont déjà collaboré en tant que duo dans "Caveman" au cinéma. Leur prochain projet, "All Things Fifty Fifty", arrive, dans lequel ils incarnent un couple divorcé d'avocats tentant de redresser l'éducation de leur fils pourri gâté dans un luxueux resort sur la côte d'Apulie.

Le directeur de la photographie Ahmad Ahmadi, acclamé pour son film "Goldfish" et lauréat du prix du film bavarois cette année, est à la tête de ce film d'environ deux heures. Il aborde la question de savoir comment trouver un équilibre entre la cohabitation et la garde dans une famille recomposée. Est-ce seulement possible ?

Techniques parentales discordantes

Dans ce cas, le couple de la haute société de Munich, Andi (Schmidt) et Marion (Peters), semble offrir une solution - du moins au début. Après leur divorce, ils partagent la garde de leur fils de 11 ans, Milan (Valentin Thomsen), à parts égales, comme le suggère le titre du film, et sont satisfaits de leurs vies soigneusement planifiées.

Cependant, un incident à l'école révèle que Milan exploite les approches parentales opposées de ses parents pour les manipuler. Tandis que Marion suit scrupuleusement les manuels de parentalité, Andi prend des décisions basées sur son intuition et impose peu de limites à Milan, lui permettant de boire de l'espresso chez lui, mais pas chez Marion.

Leur vacances d'été partagées, avec Marion accompagnant son boyfriend idiot Robin (David Kross), étaient censées réparer les fissures. Cependant, le débat sur la méthode de parentalité optimale persiste dans le resort de luxe.

"All Things Fifty Fifty" met en évidence le rôle important que joue la parentalité dans la vie d'un enfant et l'importance d'être sur la même longueur d'onde, même après une rupture. Milan est souvent ignoré et passé inaperçu - Andi et Marion ignorent sa inability à nager. Le réalisateur Ahmadi pose également des questions sur l'existence d'une approche parentale correcte et sur la rigidité des limites.

(Trop) complexes

Malgré de nombreux moments amusants et des vues italiennes époustouflantes, le film semble alourdi par les intrigues. Outre la narration de la vie de famille, Andi et Marion se remettent ensemble. Milan découvre son premier amour dans un camping voisin et commence à affirmer son indépendance vis-à-vis de ses parents.

Ces sous-intrigues font vaciller la comédie dans la deuxième moitié. Cependant, les échanges spirituels entre les anciens amants offrent de l'amusement. Au début, les disputes de la famille, armées d'une tablette, d'un téléphone et d'une montre connectée au dîner, semblent être un problème élitiste. Cependant, elles abordent des questions fondamentales de coexistence. Un contraste est établi par la famille ancrée du père Karl (Frank-Michael Friedrick) au camping.

