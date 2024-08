La feuille de calcul Excel paralyse le sport allemand de haut niveau

Les Jeux olympiques de Paris sont terminés, et la délégation allemande a atteint son objectif minimal. Cependant, personne dans le sport allemand ne semble vraiment satisfait. Il y a presque autant d'explications que de médailles remportées. Une chose est claire : il y a beaucoup de travail à faire avant Los Angeles 2028.

Cinq, six, cinq, six, cinq, neuf. Derrière ces six chiffres, ce n'est pas le numéro de poste de la Confédération allemande des sports olympiques (DOSB), mais les classements de l'Allemagne dans le tableau des médailles des Jeux olympiques d'été depuis 2000. Récemment, une dixième place a été ajoutée à Paris. C'est le pire résultat depuis 1952, et les 33 médailles sont les moins nombreuses depuis la réunification. Les signes pointent vers une tendance à la baisse.

Il y a beaucoup d'explications. "Dans de nombreux pays, le sport offre l'opportunité de gravir les échelons de l'échelle sociale. En Allemagne, cela a été perdu. Cette volonté de travailler dur manque", a déclaré Uli Hoeneß, président d'honneur du FC Bayern. Il a poursuivi en déclarant : "Dans notre pays, nous devons à nouveau accorder plus d'importance à la performance. Nous devons travailler plus dur pour atteindre plus de succès." Avant les Jeux, Robert Harting a écrit dans "Sports Illustrated" que "on devrait presque avoir honte du manque de performance en Allemagne".

Mais est-ce vrai ? Les jeunes n'ont-ils plus la volonté de se démarquer dans le sport ? "La largeur n'est pas le problème. Notre école est bondée, pas un lit n'est libre", déclare Matthias Jackisch dans une interview avec ntv.de. Il était autrefois entraîneur et professeur d'éducation physique, et maintenant il est le directeur de l'école d'État de sport de Leipzig. "Nos élèves d'aujourd'hui ne sont pas différents de ceux qui ont commencé l'école en 2008. Bien sûr, nous remarquons que les temps ont changé. Les smartphones, par exemple, nous mettons l'accent sur la compétence médiatique. Mais nous ne pouvons pas dire que l'attitude de base envers les sports de compétition a changé", souligne-t-il.

Pourtant, les résultats ne sont plus à la hauteur. "Si je me concentre uniquement sur les classes 5 à 13, le monde est en ordre. Nous offrons des conditions optimales ici", déclare Jackisch. "Le problème commence lorsqu'ils quittent l'école. L'interaction entre les études et les sports de compétition est toujours un compromis en Allemagne."

C'est un problème structurel, car il n'y a pas beaucoup d'alternatives. En plus d'un diplôme classique ou d'un apprentissage (dont il n'y en a que quelques-uns spécifiquement pour les athlètes de haut niveau), de nombreux athlètes rejoignent l'armée. Un tiers de tous les participants olympiques allemands à Paris sont dans l'armée, et il y a plus d'une douzaine qui gagnent leur vie avec la police fédérale. Le problème est que ces places sont non seulement recherchées mais aussi limitées.

Pas mal d'athlètes allemands cherchent donc leur fortune à l'étranger - comme Leo Neugebauer, médaillé d'argent. Le décathlonien est représentatif de plusieurs de sa discipline qui étudient à une université américaine et y poursuivent leur sport. Les basketteuses Lina Sontag et Emily Bessoir ont joué pour l'université de Californie la saison dernière. La nageuse Nicole Maier nage pour l'université de Miami lorsqu'elle n'est pas aux Jeux olympiques. Surtout grâce au marché gigantesque du football universitaire, les universités aux États-Unis ont considérablement plus de ressources financières que les universités allemandes.

Mais l'argent n'est pas seulement un problème dans l'éducation. La différente priorisation des sports de haut niveau est également visible dans le succès. Un athlète allemand reçoit 20 000 euros pour une médaille d'or. En France, c'est autour de 80 000 euros, en Serbie 201 000 euros, et la Chine dépense jusqu'à 690 000 euros pour chaque première place sur le podium.

"On écrit des feuilles Excel, les autres s'entraînent"

Même les problèmes de personnel ont affecté le sport allemand ces dernières années. "Il y a une pénurie absolue d'entraîneurs, je peux le confirmer pour chacun des 17 sports que nous avons", déclare le directeur d'école Jackisch. "C'est naturellement dû à la nature du travail lui-même. L'entraînement a lieu pendant la semaine, les compétitions ont lieu le week-end. Ce n'est pas très familial. Et c'est pour une rémunération pas très compétitive. Il faut vraiment apporter beaucoup de passion à la table."

Cela n'est pas aidé par la bureaucratie allemande typique que de nombreux athlètes et entraîneurs actifs trouvent frustrante. "Nous remplissons des feuilles Excel pendant que les autres s'entraînent. Ça ne peut pas être juste", s'est plaint Jörg Bügner, directeur sportif de l'association allemande d'athlétisme (DLV), par exemple.

Le président de la DOSB, Thomas Weikert, a également reconnu le problème. "Il y a un besoin d'action sur de nombreux niveaux. Nous avons besoin de plus d'entraîneurs et de meilleures rémunérations pour les entraîneurs. J'ai essayé de faire avancer cela depuis de nombreuses années, mais ce n'est pas encore tout à fait réussi", a-t-il déclaré sur ZDF. L'évaluation de la DOSB est mitigée : l'objectif minimal d'atteindre un classement dans le tableau des médailles a été atteint. L'équipe D a même plus de médailles d'or à Paris qu'il y a trois ans à Tokyo.

Cependant, le nombre total de médailles a diminué. Les escrimeurs, tireurs, lutteurs et véliplanchistes sont revenus sans médailles, rejoints par une équipe cycliste historiquement faible. Les nageurs sont restés à peu près au même niveau que l'année dernière. On pourrait plaisanter en disant que ça ne peut pas être pire. Une médaille d'or, une médaille de bronze dans la piscine, plus une médaille d'argent grâce à Oliver Klemet en eau libre.

Les athlètes de l'athlétisme ont également confirmé le rendement des dernières années avec trois médailles. C'était la dernière fois qu'ils avaient huit médailles en 2012. Harting a noté dans son commentaire avant les jeux : "Nous pouvons être heureux qu'il y ait un financement pour l'athlétisme. Mais le fait est que 60 à 70 % du financement que nous avons est dépensé en structures dans le sport de haut niveau. Des structures qui n'ont pas produit de médailles en athlétisme depuis longtemps."

Mais il y avait aussi de bonnes nouvelles. L'Allemagne reste très forte dans les sports d'équipe. Argent pour les équipes masculines de hockey sur gazon et de handball, ainsi que pour le duo de beach-volley Ehlers/Wickler. L'équipe féminine de football a remporté le bronze contre le champion du monde d'Espagne en guise d'adieu à Horst Hrubesch. Le basketball a également confirmé son potentiel. L'équipe masculine a joué pour le bronze, l'équipe féminine a été éliminée en quarts de finale par la France hôte, mais a également battu les champions d'Europe de Belgique en phase de groupes. L'équipe féminine de 3x3 a même remporté la première médaille de l'histoire du basketball allemand, et en or qui plus est. Les succès allemands à cheval et en canoë ont également brillé à Paris.

Loin des résultats sportifs, l'enthousiasme en Allemagne, à la fois sur place et devant la télévision, a également augmenté les chances de voir la flamme olympique brûler à nouveau bientôt ici. Le chancelier Olaf Scholz a discuté avec les athlètes lors de ses visites à Paris - et a dû écouter certaines plaintes, en particulier des canoéistes. Cependant, le gouvernement soutient l'intention de candidacy for the Games in 2036 or 2040. The top-level sport in a host city almost always benefits from the Olympics, as Jackisch observes. However, he advocates for clarifying one's own expectations first.

Looking ahead 10, 15 years, the big question will be how society positions itself towards elite sports. We all want the medals, and while reforms will follow, there's no clear line from the associations. We've seen what the Olympics did in Paris beforehand, it was the same in London. Suddenly, high-performance sports were a priority. That should also happen in Germany. Or we could decide it's more sensible to invest resources in mass sports. But then we'd have to accept being 15th or 16th in the medal rankings.

