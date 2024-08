- La fête folklorique de Gäuboden commence par un défilé

Des chars à chevaux décorés, des tenues traditionnelles et de la musique de fanfare en cuivre lancement le Straubing Gäubodenvolkfest le vendredi soir. Le traditionnel défilé, comptant environ 3 500 participants, parcourra un trajet d'environ deux kilomètres à travers le centre-ville et se terminera sur le site du festival. L'événement commence à 17h30, avec des milliers de spectateurs attendus. Les parapluies ne seront probablement pas nécessaires, car le service météorologique allemand prévoit une température estivale proche de 30°C et un mélange de soleil et de nuages.

Avec environ 1,3 million de visiteurs, le Gäubodenvolkfest est considéré comme le deuxième plus grand festival populaire de Bavière, après l'Oktoberfest de Munich. Il se déroule jusqu'au 19 août.

Sept tentes de festival proposent une cuisine typique de festival populaire, notamment de la viande rôtie, des bretzels et de la bière. Une litre de bière coûte entre 12,70 et 12,75 euros, ce qui est légèrement moins cher qu'à l'Oktoberfest de Munich, où les prix oscillent entre 13,60 et 15,30 euros.

Contrairement à Munich, Straubing n'a pas de cérémonie officielle de mise en perce de la bière, une tradition qui remonte à la décision de l'ancien maire Otto Höchtl dans les années 1950 de respecter l'événement de Munich. Il n'y a donc pas de "O'zapft is" à Straubing.

Les fontaines à eau, introduites l'année dernière, ont été populaires et seront à nouveau installées cette année en raison des températures élevées attendues.

L'ouverture officielle le samedi 10 août comportera des discours du ministre bavarois de l'Économie Hubert Aiwanger (Votants libres) et du ministre des Transports Christian Bernreiter (CSU), remplaçant le ministre de l'Environnement Thorsten Glauber (Votants libres) qui s'est fracturé les os Recently in a cycling accident.

La Ostbayernschau, une foire principalement agricole, commence également le 10 août. L'histoire du festival populaire de Straubing remonte à 1812.

Le port de tenues bavaroises traditionnelles est encouragé pendant le Straubing Gäubodenvolkfest, ajoutant à l'expérience authentique pour les visiteurs. Cette année, des fontaines à eau seront disponibles sur tout le site du festival, assurant que les participants puissent rester hydratés par temps de forte chaleur estivale.

