Un club populaire de Berlin, Wilde Renate, situé à Friedrichshain, a annoncé sa fermeture d'ici la fin de l'année 2025. Dans le même temps, le Watergate, situé sur la Spree à Kreuzberg, avec une histoire riche de plus de 22 ans, fermera également ses portes avant la fin de l'année, comme l'ont laissé entendre les exploitants via Instagram. Attendez-vous à de grandes fêtes d'adieu jusqu'à la Saint-Sylvestre.

Dans un post Instagram, les exploitants de Watergate ont confessé : "Après mûre réflexion, nous avons décidé de mettre fin à nos activités de club à la fin de l'année, en laissant notre bail expirer." Les coûts qui explosent et un changement de scène des clubs ont été les principales raisons de cette décision. Leur post Instagram se termine par : "La fête est finie - vive la fête !"

Ulrich Wombacher, l'un des trois exploitants du club, a déclaré au "Berliner Zeitung" que le post avait été publié par eux. Le changement post-pandémique a eu un impact majeur sur l'activité, et la culture des clubs autrefois florissante ne se maintient plus comme avant.

Les fermetures prolongées de clubs ont eu un impact significatif sur la scène, et la réduction du tourisme bon marché a entraîné une baisse de l'importance internationale de Berlin. Wombacher a également déclaré que les frais de DJ en hausse, ainsi que la croissance des festivals, rendaient les opérations de plus en plus difficiles. "Une fois que le lustre de l'attrait touristique s'estompe, Berlin authentique reste", a-t-il ajouté.

Le charme de Kreuzberg a diminué, miné par des problèmes de drogue, une augmentation du sans-abrisme et de la criminalité. "Rien n'est éternel. Même les pubs d'angle de Berlin ont disparu." Wombacher médite : "N'est-il pas possible que les clubs soient éphémères, comme un phénomène culturel éphémère ?"

En ce qui concerne le financement de l'État, Wombacher n'est pas convaincu. Il croit que "la culture des clubs fonctionne différemment. (...) La culture des clubs est spontanée, personnelle. On ne peut pas la confiner dans une économie planifiée, même si nous avons bénéficié de financements."

Récemment, en août, Wilde Renate à Friedrichshain a annoncé sa fermeture d'ici la fin de l'année 2025. Le propriétaire a décidé de ne pas renouveler le bail.

