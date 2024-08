La fermeture de l'Union pourrait paralyser la filiale de Lufthansa

Menaces de grève sur la compagnie aérienne de vacances Lufthansa Discover en raison d'un différend entre trois syndicats concernant la représentation salariale pour 1900 employés. L'Association du Cockpit (VC) pour les pilotes et UFO pour les stewards souhaitent rendre obsolète un accord collectif conclu par leur présumé plus petit concurrent Verdi la semaine dernière. Les syndicats établis dans l'entreprise ont appelé leurs membres chez Discover à voter sur des conflits de travail pour faire respecter leurs propres accords salariaux. Le conflit de base chez la petite compagnie aérienne de vacances pourrait rapidement se propager à d'autres entreprises du groupe. Voici les principales questions et réponses :

Quand et sur quels vols menacent les grèves ?

D'abord, il faut attendre les résultats des votes, qui seront comptabilisés le 21 août. Si les membres sont d'accord, des grèves sont possibles immédiatement sur les vols opérés par Discover Airlines. La compagnie exploite 27 avions de Munich et Francfort vers des destinations de vacances en Europe et à l'étranger. Les syndicats ne divulguent pas actuellement de détails pour des raisons tactiques. Cependant, il est clair qu'ils veulent coordonner leurs actions. Des grèves illimitées et des grèves de solidarité, par exemple chez la société mère du groupe, ne sont pas exclues par les syndicats.

Pour quoi les employés font-ils la grève ?

Les revendications de VC et UFO diffèrent peu de ce que Verdi a convenu, selon leurs propres déclarations. Cela est en partie dû au fait que Verdi a copié les contrats déjà négociés de ses concurrents, selon l'expert salarial UFO Harry Jaeger. L'accord salarial de Verdi a été conclu en quelques jours par une commission salariale réunie à la hâte. "Ici, une représentation des employés non légitimée a été nommée par la direction." Dans ce cas spécifique, il s'agit moins des différents contenus que de la question de avec qui un accord salarial est conclu, déclare le président de VC Andreas Pinheiro. Un "accord salarial durable" ne peut être conclu qu'avec un syndicat qui sera également suffisamment puissant à l'avenir pour conclure des contrats indépendants.

Qu'a convenu Verdi ?

En plus des augmentations de salaire régulières pour les deux professions, comprises entre 16 et 38 pour cent d'ici la fin de 2027, l'accord comprend de nombreuses réglementations sur les indemnités et les réglementations sur le temps de travail, les régimes de retraite d'entreprise ou l'aide en cas de perte de licence de vol. Pour ses propres membres, Verdi a stipulé des périodes de préavis prolongées et une demi-month de salaire supplémentaire.

Que dit la compagnie à ce sujet ?

Même après les protestations, la compagnie ne voit aucune raison d'agir. "Nous avons un partenaire social en Verdi et un accord salarial conclu. Notre priorité est maintenant de mettre en œuvre l'accord salarial et de le rendre effectif", explique un porte-parole. Le PDG de Discover, Bernd Bauer, avait décrit la conclusion comme un jalon important, pour lequel les limites économiques avaient été atteintes.

Pourquoi n'est-il pas simplement compté lequel des syndicats est le plus fort ?

Il n'y a actuellement pas d'accords salariaux concurrents. Il ne peut donc pas être déterminé par la loi sur l'unicité salariale quel syndicat a plus de membres dans l'entreprise et conclurait alors l'accord salarial. Un décompte volontaire n'est pas de la responsabilité de l'employeur, comme on peut l'entendre chez Lufthansa. Finalement, les syndicats devraient initier volontairement une procédure conjointe. Cependant, cela n'est pas attendu, car aucun des trois syndicats impliqués ne fournit d'informations sur sa propre force organisationnelle.

Quelles sont les chances que les employés votent réellement pour une grève ?

Le résultat des votes est encore ouvert. Cependant, les syndicats sont confiants que leurs membres soutiendront leurs revendications.

UFO et VC sont également optimistes quant à la possibilité de obtenir un large soutien de leurs membres pour le conflit du travail. Malgré trois rounds de grèves de pilotes en hiver n'ayant eu aucun effet, les deux présidents, Pinheiro et Joachim Vázquez-Bürger, disent qu'ils respecteraient le vote même s'il est rejeté. Il est également possible que les employés passent à Verdi pour maintenir leurs privilèges de membership négociés, qui comprennent une demi-month de salaire et une protection contre le licenciement prolongée en cas de crise. Le négociateur en chef de Verdi, Marvin Reschinsky, a déjà rapporté de nombreux nouveaux membres.

Quelles autres conséquences le conflit pourrait-il avoir ?

Le président d'UFO Vázquez-Bürger déclare clairement qu'il s'agit de l'influence des syndicats professionnels sur la stratégie future du groupe Lufthansa. L'atmosphère s'est déjà détériorée considérablement. En plus de Discover, le groupe Lufthansa exploite désormais City Airlines, une nouvelle filiale non tarifée pour les vols courts et moyens courriers, qui doit remplacer Lufthansa Cityline d'ici 2027 et reprendre des vols supplémentaires de la plus chère Lufthansa Classic. Le PDG de Lufthansa Carsten Spohr increase la pression sur les coûts sur la main-d'œuvre coûteuse avec les filiales moins chères.

Comment pourrait-il évoluer ?

VC et UFO craignent une approche similaire de la direction de Lufthansa avec City Airlines comme avec Discover. Verdi a déjà déclaré qu'il serait également disponible en tant que partenaire tarifaire pour l'autre filiale. Il reste à voir si le syndicat DGB sera finalement plus gérable pour l'entreprise que les syndicats professionnels. Verdi a récemment obtenu des augmentations de salaire significatives grâce à de nombreuses grèves d'avertissement chez Eurowings et le personnel au sol du groupe Lufthansa.

