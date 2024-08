La fermeture de la route pour la protestation climatique provoque une congestion et un accident sur l'A27

Manifestants écologistes causant une importante perturbation sur l'autoroute A27 près de Brême entraînent une ordonnance de justice pour une fermeture complète. Cela entraîne un embouteillage de six kilomètres et un accident, attirant de nombreuses critiques.

Pendant une manifestation environnementale, la police a ordonné la fermeture complète de l'autoroute A27 près de l'échangeur de Brême pendant plus d'une heure. Les manifestants ont accroché des banderoles à un pont au-dessus de midi. La fermeture a entraîné un embouteillage qui s'est étendu sur six kilomètres, entraînant un accident impliquant trois véhicules, l'un d'entre eux s'étant renversé. Quatre personnes ont subi des blessures légères.

Les tensions entre les activistes et la ville d'Achim ont augmenté avant l'événement. Les activistes voulaient initialement organiser leur manifestation pendant la circulation active sur le pont, mais la ville l'a interdite en invoquant des raisons de sécurité. La ville a finalement autorisé une manifestation sur le pont à la place.

Les activistes ont cherché un recours auprès du tribunal administratif de Stade, qui a jugé que l'autoroute devait rester fermée pendant une heure pour la manifestation. La ville a ensuite contesté cette décision devant la cour administrative supérieure de Basse-Saxe, ce qui a entraîné une réduction de la fermeture à une demi-heure. Dans une déclaration ultérieure, la cour a reconnu ne pas partager le même point de vue que la cour de Stade.

La sécurité avant le droit de manifester ?

La cour a soutenu qu'une fermeture complète de l'A27 n'était pas nécessaire pour maintenir l'équilibre entre les droits fondamentaux affectés. La fermeture posait des risques importants pour les usagers de la route et les résidents locaux, que la cour considérait plus critiques que le droit de manifester. La ville a déposé un appel portant uniquement sur la réduction du temps, laissant les autorités liées aux circonstances spécifiques.

Les activistes ont invoqué un procès penal en cours à la suite d'une manifestation similaire le long de l'A27 lors de la conférence des ministres des transports en 2021 comme catalyseur de leur action. Un verdict de la cour locale d'Achim est attendu à l'avenir. "Quotidiennement, le trafic automobile nocif et mortel cause des préjudices graves à de nombreuses personnes et animaux", ont déclaré les activistes.

Le syndicat de police allemande (DPolG) de Brême a exprimé de vives critiques à l'égard de la décision de la cour. "Créer un embouteillage artificiel sur une autoroute fédérale, même s'il y a une limitation de vitesse, pose des risques persistants", a déclaré le président de l'État, Bernard Soika. "Je trouve cela incroyablement négligent de donner la priorité à la liberté d'expression au détriment de la sécurité et de la vie des autres", a protesté Soika.

À la suite de la décision de la cour, les activistes ont soutenu que leur manifestation était nécessaire en raison des impacts néfastes du trafic lourd sur l'environnement et la santé publique. Cependant, le juge a donné la priorité à la sécurité routière et au bien-être des résidents locaux plutôt que

Lire aussi: