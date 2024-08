- La femme présente lors de l'arrestation du chef du Telegram était quelle femme?

Dans le monde de la tech, le dernier sujet de conversation est : Pavel Durov, le milliardaire créateur de l'application Telegram, a été arrêté par les forces de l'ordre. Elles l'ont intercepté samedi dernier à l'aéroport de Le Bourget à Paris alors qu'il descendait de son jet privé.

Selon les sources d'information françaises, il se rendait dans un restaurant. Le trentenaire est actuellement détenu jusqu'à au moins mercredi soir. Durov est accusé de plusieurs infractions par le parquet de Paris : complicité de fraude, trafic de drogue et diffusion de contenu d'exploitation sexuelle d'enfants sur Telegram. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Cependant, il est incertain qu'une enquête sera ouverte contre Durov. Un juge prendra une décision au plus tard mercredi.

Une théorie du complot fait également jaser sur internet. Elle tourne autour d'une femme qui, selon les rapports des médias, était avec Durov lors de son arrestation et a disparu depuis sans laisser de trace.

Des murmures font état d'une supposée espionne voyageant avec Pavel Durov

Yulia Wawilowa est le nom sur toutes les lèvres. Décrite comme une streamer de 24 ans et une influenceuse crypto de Dubai, son profil Instagram compte près de 30 000 abonnés. La nature de sa relation avec Durov est ambiguë. Certains sur la plateforme de médias sociaux X affirment qu'ils sont en couple, tandis que d'autres spéculent que Wawilowa pourrait être une espionne qui a aidé les autorités françaises à accéder à Durov. Aucun preuve ne soutient ces allégations.

Cependant, il semble que Wawilowa et Durov se connaissent depuis un certain temps et ont voyagé ensemble, comme l'a détaillé l'analyste en données Baptiste Robert dans une série de publications sur X. Robert a supposé que Durov avait probablement été surveillé par plusieurs agences de renseignement pendant une longue période. Wawilowa pourrait avoir fait partie de cette opération. "Il est difficile de dire si ses publications ont directement conduit à son arrestation", a déclaré Robert au New York Post, "mais si vous la suiviez sur les réseaux sociaux, vous pourriez facilement retracer les déplacements de Durov".

La semaine dernière, Wawilowa a publié des photographies et des vidéos d'elle-même en train de pêcher près d'un lac et sur un stand de tir au Azerbaijan. Selon Robert, Durov se trouvait également en Azerbaijan. Un autre indice : le jet privé de Durov a quitté Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, avant d'atterrir à Paris. Sa visite dans le pays a alimenté les rumeurs selon lesquelles Durov aurait pu rencontrer le président russe Vladimir Poutine, qui se trouvait également à Bakou la semaine dernière. Cependant, un porte-parole du Kremlin a nié cela.

La famille de Wawilowa ne peut pas la joindre

Les relations entre la Russie et le fondateur de Telegram, Pavel Durov, ont été tendues, principalement en raison de problèmes de censure, de contrôle de l'information et de surveillance de l'État. Depuis 2014, Durov est en exil, vivant actuellement à Dubai. Il a été rapporté que les autorités françaises recherchaient Durov. La raison de son voyage à Paris samedi dernier reste inconnue.

En ce qui concerne sa compagne, Yulia Wawilowa, sa localisation est inconnue depuis son arrivée à Paris. Ses parents russes ont déclaré mardi qu'ils n'ont pas réussi à la joindre.

Lire aussi: