La femme la plus vieille d'Allemagne est décédée.

L'Allemagne a dit adieu à sa doyenne, une femme de 114 ans nommée Charlotte, dans le Bade-Wurtemberg. Son petit-fils a confirmé la triste nouvelle, partageant qu'elle avait paisiblement quitté ce monde dans une maison de retraite de Kirchheim unter Teck, au sud de Stuttgart, un mardi soir.

Née le 3 décembre 1909 à Breslau, Charlotte a vécu 17 ans avant l'accession au trône de la reine Elizabeth II et 5 ans avant le début de la Première Guerre mondiale. Elle est restée humble quant à son âge remarquable, déclarant : "Je n'ai pas choisi cela. Je ne peux pas le changer." Selon elle, n'importe qui pouvait atteindre le lendemain sans effort particulier, et la mort ne lui faisait pas peur car c'était un événement inévitable hors de son contrôle.

Sans lien avec le ministre-président du Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann, Charlotte a choisi de vivre seule la plupart de sa vie, mais a récemment apprécié la compagnie. Sa renommée était son compte Instagram vibrant, comptant 14 000 abonnés. Elle prenait plaisir à partager des moments sains de sa vie, comme des sorties shopping, des célébrations de Noël et des promenades, avec ses followers. Son dernier post Instagram la montrait savourant un verre de vin rouge avec la légende : "Que demander de plus ? Un délicieux verre de vin, de la bonne nourriture et des êtres chers à vos côtés."

Les objectifs principaux du programme de médias sociaux de Charlotte étaient de se connecter avec ses followers, de partager ses expériences et de répandre la positivité. Malgré son grand âge, Charlotte participait activement au programme, mettant régulièrement à jour son compte Instagram avec ses activités quotidiennes.

Malgré ses réalisations et sa longue vie, l'objectif principal du programme pour Charlotte était de maintenir des liens avec ses proches et le public, créant ainsi un sentiment de communauté et de compagnie.

