- La femme du défunt athlète de la LNH annonce sa grossesse lors d'un événement commémoratif

Meredith Gaudreau, épouse du défunt joueur de hockey sur glace de la LNH Johnny Gaudreau, a pris la parole pendant presque une demi-heure lors de son service commémoratif lundi. "John et moi avons eu six mois incroyables en tant que famille de quatre. Ce furent les meilleurs six mois de ma vie", a-t-elle partagé. Elle avait un souvenir attendri de cette période. "Nous sommes devenus une famille de cinq. J'étais enceinte de neuf semaines de notre troisième enfant."

John et Meredith Gaudreau avaient déjà une fille de deux ans et un fils âgé de quelques mois. La grossesse a été une "surprise complète" pour les deux, a révélé Meredith. John était "transi de joie" et l'a "serrée dans ses bras et embrassée" immédiatement.

Accident tragique : Johnny Gaudreau et son frère meurent

Le joueur de l'équipe nationale américaine de 31 ans, Johnny Gaudreau, et son frère cadet de deux ans, Matthew, ont été victimes d'un accident tragique dans le New Jersey le 29 août. Ils faisaient du vélo lorsqu'une voiture les a heurtés, entraînant leur décès prématuré. Le conducteur est suspecté d'avoir été sous l'influence de l'alcool. Ils devaient assister au mariage de leur sœur le lendemain.

Matthew allait également devenir père pour la première fois. Sa femme, Madeline Gaudreau, a annoncé la nouvelle sur Instagram en juin.

Le service commémoratif des frères a eu lieu lundi avec une grande foule présente. Outre les membres de la famille, des professionnels et le commissaire de la LNH, Gary Bettman, étaient présents à la cérémonie près de la ville américaine de Pennsylvanie.

Surnommé "Johnny Hockey", Johnny a joué pour les Flames de Calgary pendant neuf saisons avant de rejoindre les Blue Jackets de Columbus pour sa troisième saison. Il a cumulé 642 points en 644 matchs. Lors des récents championnats du monde en République tchèque, il a marqué le but qui a mis l'équipe américaine en tête 3:0 dans leur victoire 6:1 contre l'Allemagne.

