- La femme de Simone dit au revoir sur Instagram.

Il y a à peine quelques semaines, ils se sont mariés, maintenant Simone Lugner (42) a dit adieu à son mari, le défunt Richard Lugner (1932-2024), sur Instagram. En quelques lignes touchantes, elle lui adresse un dernier message.

Richard Lugner était le rêve de sa vie

"Tu étais le rêve de ma vie", écrit Simone Lugner, également connue sous le nom de "Bienchen", sur un portrait du défunt. "Et quand je te voyais sourire à ma vue, je savais que j'étais aussi la tienne", poursuit-elle. La photo de profil de la jeune femme de 42 ans sur Instagram est actuellement complètement noire, probablement en signe de deuil.

"Moertel", le surnom de Lugner, a épousé sa Simone le 1er juin à Vienne. C'était son sixième mariage. Il avait auparavant épousé, entre autres, Christina "Mausi" Lugner (59) et Cathy "Spatzi" Lugner (34), qui ont également exprimé leurs condoléances.

"Moertel" reste un modèle inoubliable

"Richard était mon grand modèle et la personne qui a façonné ma vie, je lui dois beaucoup", a déclaré "Mausi" au journal autrichien "Kronen Zeitung". Elle avait discuté avec lui au téléphone dimanche dernier. "J'ai appris tant de choses de lui, il croyait en moi et me faisait confiance." Le couple précédent était marié de 1991 à 2007.

Richard Lugner était marié à "Spatzi" entre 2014 et 2016. "Quand j'ai entendu la triste nouvelle de ta mort ce matin, j'étais sous le choc. Richard, tu semblais immortel aussi", elle a écrit sur Instagram. Et plus encore : "Ta détermination, ta volonté, ton courage étaient inspirants et contagieux. Je te remercie du fond du cœur pour les moments merveilleux à tes côtés, pour tout ce que tu m'as appris sur la vie." Il ne sera pas oublié.

