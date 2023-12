La femme de Miles Bridges publie des photos de ses blessures apparentes sur les médias sociaux après l'arrestation de l'attaquant des Hornets à Los Angeles

Mme Johnson a décrit les blessures qu'elle dit avoir reçues au nez, au poignet, à l'oreille et au cou "après avoir été étouffée jusqu'à ce que je m'endorme et une grave commotion cérébrale" dans le post Instagram de vendredi.

"Je déteste qu'on en soit arrivé là mais je ne peux plus rester silencieuse. J'ai laissé quelqu'un détruire ma maison, abuser de moi de toutes les manières possibles et traumatiser nos enfants à vie", a-t-elle écrit dans le post accompagnant les images.

"Je n'ai rien à prouver au monde, mais je ne permettrai pas à quelqu'un qui pourrait faire quelque chose d'aussi horrible de n'avoir aucun remords et de donner une image de ce que je ne suis pas. Je ne laisserai pas les gens qui l'entourent continuer à me faire taire et à mentir pour protéger cette personne".

L'une des images téléchargées sur Instagram semble être un document de sortie du service des urgences d'un hôpital. Il décrit Johnson comme une "victime adulte de violence physique par un partenaire masculin" et "d'agression par strangulation".

Selon le document, les blessures diagnostiquées comprennent une fracture fermée de l'os nasal, une contusion des côtes, de multiples ecchymoses et une tension musculaire au niveau du cou.

Dans le post Instagram, Johnson a également dit qu'elle était "effrayée et blessée pour mes enfants qui ont été témoins de tout".

Le mari de Johnson, Bridges, âgé de 24 ans, a été arrêté et inculpé à Los Angeles mercredi, selon la police de Los Angeles.

Bridges a été "arrêté pour une violation de 273.5(a) Penal Code, Intimate Partner Violence with Injury" liée à un incident survenu le 27 juin, selon un communiqué de presse mis à jour publié vendredi.

CNN a contacté la représentation de Bridges pour un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse.

Interrogé sur les images et les allégations, le porte-parole de la NBA, Mike Bass, a déclaré à CNN : "Nous sommes en train de rassembler plus d'informations".

La caution de Bridges a été fixée à environ 130 000 dollars et il a été libéré depuis, selon les registres de la prison.

"Les Charlotte Hornets sont au courant de la situation concernant Miles Bridges. Nous sommes en train de rassembler des informations supplémentaires. Nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment", a déclaré l'équipe dans un communiqué en début de semaine.

Bridges a été repêché par les Hornets au premier tour de la NBA Draft 2018 en provenance de Michigan State et sort de sa meilleure année professionnelle. Il devait devenir un agent libre restreint cette saison.

Selon le dossier de la prison, la prochaine date d'audience de Bridges est prévue pour le 20 juillet.

Homero De la Fuente de CNN a contribué au reportage.

