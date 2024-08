Malgré le doublement des sanctions disciplinaires infligées au joueur de HSV Mario Vuskovic en Croatie, sa fédération maintient toujours son innocence. La Fédération croate de football (HNS) a exprimé son étonnement face à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) à Zagreb, selon le site d'information en ligne croate "index.hr". Malgré le rejet initial par Mario de la sanction légère imposée par la cour de la Fédération allemande de football pour prouver son innocence, le TAS a rendu un verdict sévère.

La fédération reste engagée dans la lutte contre "toutes les substances dopantes dans le sport" et promet de poursuivre l'éducation des joueurs de football de manière approfondie et persistante. Cependant, dans un rebondissement inattendu, elle soutient maintenant Mario et HSV dans leur quête de justice pour innocenter le joueur, selon des déclarations officielles. "Nous avons pleine confiance que Mario retournera sur le terrain de football une fois que cette bataille judiciaire sera résolue."

Mario a été condamné par la cour de la Fédération allemande de football en 2023 pour avoir utilisé l'agent dopant Epo interdit, entraînant une suspension rétroactive à partir du 15 novembre 2022. La Croatie a fait appel de cette décision. Le TAS de Lausanne a même prolongé la suspension du joueur de 22 ans à quatre ans, en inversant ainsi le verdict initial. À la fois l'Agence nationale anti-dopage Nada et l'Agence mondiale anti-dopage Wada ont réussi à faire appel de la décision initiale.

Mario a rejoint HSV du club croate Hajduk Split en 2021. Hajduk a exprimé son soutien à Mario sur Facebook après la décision du TAS, en postant "Mario, toujours à tes côtés."

La Fédération croate de football (HNS) et le club de Mario Vuskovic, HSV, prévoient maintenant de contester la suspension de quatre ans imposée par le TAS pour des infractions liées au football, dans le but d'innocenter Mario. Malgré son passé controversé avec les substances dopantes, les fans de HSV et de Hajduk Split continuent de soutenir Mario, exprimant leur croyance en son retour sur le terrain de football.

