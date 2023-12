La Fédération britannique de triathlon réserve les épreuves féminines "aux personnes de sexe féminin à la naissance".

L'organe directeur du sport en Grande-Bretagne a modifié sa politique "pour s'assurer qu'elle reflète les besoins de notre sport, qu'elle protège l'équité des compétitions et qu'elle répond à notre désir de rendre le triathlon vraiment inclusif".

La décision a été annoncée dans un communiqué publié mercredi sur le site web de la Fédération britannique de triathlon.

Le gouvernement britannique définit le sexe d'une personne comme étant celui qui lui a été assigné à la naissance, selon le guide politique de la BTF.

Selon la déclaration, la politique "confirme que le triathlon est un sport affecté par le genre et donc pour les événements compétitifs (les courses qui ont des prix, des temps, et/ou des classements) pour les athlètes de plus de 12 ans, il y aura deux catégories ; une catégorie féminine, (pour ceux qui sont du sexe féminin à la naissance), et une catégorie ouverte, (pour tous les individus, y compris les hommes, les transgenres et les non-binaires qui sont du sexe masculin à la naissance)".

British Triathlon, dans son guide politique, estime que la science qui sous-tend les avantages biologiques des performances sportives des hommes par rapport aux femmes est "sans équivoque".

"Lorsqu'il s'agit d'une activité compétitive, l'équité est primordiale", a déclaré Andy Salmon, directeur général de British Triathlon, à la BBC. "Notre sport est affecté par le genre.

Dans sa déclaration, la Fédération britannique de triathlon a également fait part de son engagement en faveur de l'inclusion, soulignant que "le triathlon est un sport pour tous et que les comportements transphobes ne seront pas tolérés".

"British Triathlon tient à préciser qu'il ne tolère aucun comportement transphobe, aucun harcèlement, aucune intimidation ni aucun discours haineux de quelque nature que ce soit.

Le BTF a décrit le processus qui a abouti à la décision dans la déclaration.

"Nous avons entamé ce processus à la fin de l'année 2021 et avons procédé à une période de consultation indépendante au début de l'année pour explorer les options de catégorisation dans les compétitions de triathlon en Grande-Bretagne", peut-on lire dans le communiqué.

"Cela a permis de s'assurer qu'en plus des dernières recherches, nous avons entendu notre communauté, des groupes clés et des individus nous faire part de leurs points de vue et de leurs expériences".

Dans la politique elle-même, la BTF note que les nouvelles règles s'appliqueront aux compétitions internationales pour ceux qui concourent au nom de la Grande-Bretagne ou de l'une des nations d'origine.

"Pour être sélectionné pour la Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Écosse ou le Pays de Galles lors de compétitions internationales dans la catégorie féminine, seules les personnes de sexe féminin à la naissance seront éligibles", peut-on lire.

Cette politique entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

CNN a contacté World Triathlon, l'organe directeur international de ce sport, et le Comité international olympique (CIO) pour obtenir des commentaires sur la nouvelle politique de la BTF, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Le 20 juin, le CIO a transmis à CNN une déclaration indiquant que "les sports aux Jeux Olympiques sont régis par les Fédérations Internationales (FI)".

Le communiqué poursuit : "En ce qui concerne les critères d'éligibilité pour les compétitions avec ségrégation sexuelle, le Cadre offre des conseils aux FI sans être obligatoire. La précédente déclaration de consensus publiée par le CIO sur le sujet de l'admissibilité des athlètes transgenres et des athlètes présentant des variations de sexe en 2015 n'était pas non plus contraignante pour les FI.

"Le CIO considère que les organismes sportifs sont bien placés pour définir les facteurs qui contribuent à l'avantage de la performance dans le contexte de leur propre sport.

"Ils sont également bien placés pour déterminer le seuil à partir duquel un avantage peut devenir disproportionné, élaborer des critères pertinents et développer les mécanismes nécessaires pour compenser l'avantage disproportionné lorsqu'il est établi qu'il existe.

En réaction à la déclaration de la BTF, l'organisation caritative LGBTQ+ Stonewall a déclaré que "l'inclusion devrait toujours être le point de départ" dans le sport.

"Tout le monde mérite de bénéficier du sentiment de bien-être et de communauté qu'apporte le sport - et cela inclut les personnes transgenres", a déclaré un porte-parole de Stonewall dans un communiqué.

"La rhétorique incendiaire qui entoure la question de l'inclusion des personnes trans dans les compétitions d'élite ne fait que perpétuer une atmosphère dans laquelle les personnes trans ne se sentent pas les bienvenues pour pratiquer un sport communautaire avec leurs amis ou aller à la salle de sport.

"L'intégration des trans dans le sport est un domaine complexe et évolutif qui nécessite un débat nuancé et fondé sur des données probantes. Un débat instrumentalisé par ceux qui cherchent à éliminer totalement les personnes trans de la vie publique ne sert ni le sport ni les personnes trans.

Source: edition.cnn.com