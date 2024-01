La Fédération anglaise de football va revoir sa réglementation suite à des incidents récents de comportement "antisocial" de la part de supporters

"Nous sommes très préoccupés par l'augmentation des comportements antisociaux de la part des supporters à l'approche de la fin de la saison", a déclaré l'instance dirigeante du football association en Angleterre dans un communiqué vendredi. "Les stades de football devraient toujours être un espace sûr et agréable pour tout le monde, et ces incidents sont totalement inacceptables et n'ont pas leur place dans notre jeu.

"Il est illégal de pénétrer sur le terrain dans n'importe quel stade et ces actes mettent en danger les joueurs, les supporters et les personnes qui gèrent le jeu. Cela ne peut tout simplement pas continuer et nous pouvons confirmer que nous enquêtons sur tous les incidents".

Jeudi, des centaines de spectateurs ont envahi la pelouse de Goodison Park, à Liverpool, après qu'Everton a évité la relégation en Premier League grâce à une victoire 3-2 sur Crystal Palace. Plusieurs personnes ont été arrêtées, selon la police de Merseyside. La mêlée d'après-match a été marquée par un incident entre le manager de Crystal Palace, Patrick Viera, et un supporter.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux semble montrer un fan narguant Viera qui a répondu par un coup de pied en direction du fan. Viera n'a pas été arrêté et a déclaré qu'il n'avait "rien à dire" lorsqu'il a été interrogé sur l'incident lors de la conférence de presse d'après-match.

La police de Merseyside a confirmé qu'elle enquêtait sur l'altercation survenue sur le terrain en déclarant : "Nous travaillons avec le FC Everton pour rassembler toutes les images de vidéosurveillance disponibles et nous parlons aux témoins".

Plus tôt dans le match, des dizaines de supporters d'Everton ont envahi le terrain après le troisième but d'Everton à la 85e minute qui donnait l'avantage à leur équipe.

La FA et l'Association des footballeurs professionnels (PFA) ont toutes deux appelé les clubs de football à faire davantage pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

"Depuis le retour du huis clos, les données de la police montrent que les incidents liés au désordre des supporters ont augmenté, et cela a coïncidé avec une augmentation des agressions de joueurs par des supporters", a déclaré un porte-parole de la PFA dans un communiqué vendredi.

"Si la question plus générale de l'augmentation des troubles causés par les supporters nécessite une stratégie coordonnée et à long terme, les clubs, les ligues et la police doivent se concentrer dans l'immédiat sur la lutte contre les envahissements de terrain à grande échelle.

"Empiéter sur le terrain de jeu est contraire à la loi. Bien que la majorité des supporters fassent la fête, il est clair que pour une minorité, ce comportement devient toxique, agressif et dangereux. Ce scénario a créé un environnement dangereux pour les joueurs et le personnel du club. Des personnes risquent d'être gravement blessées, voire pire. Les autorités du football doivent être fermes et envoyer un message clair. Il s'agit d'événements prévisibles, c'est une infraction pénale et c'est inacceptable", conclut le rapport.

Un autre cas d'envahissement de terrain par des supporters s'est produit jeudi soir. Après la victoire de Port Vale sur Swindon Town, qui lui a permis de se qualifier pour la finale des barrages de la League Two, les supporters de Port Vale ont fêté l'événement en envahissant le terrain. Les joueurs de Swindon ont été "agressés physiquement et verbalement" au cours de l'incident. Leur manager Ben Garner a déclaré à Sky Sports News : "Le club ne tolérera pas de tels agissements.

"Le club ne tolérera pas un tel comportement irresponsable et s'engage à prendre les mesures les plus strictes possibles à l'encontre de toute personne reconnue coupable d'être impliquée dans des activités criminelles, y compris l'interdiction de participer à de futurs matchs", a déclaré Port Vale dans un communiqué après le match.

Ces deux incidents font suite à une augmentation des invasions de terrain lors de matches de football anglais au cours du mois dernier, selon la PFA. Des incidents similaires se sont produits à Nottingham Forest, Huddersfield, Oldham, Fulham, Bristol Rovers et Bournemouth.

Jeudi, Robert Biggs, supporter de Nottingham Forest, a été condamné à 24 semaines de prison pour avoir délibérément chargé Billy Sharp, joueur de Sheffield United, selon la PFA. Biggs a plaidé coupable d'agression pour avoir donné un coup de tête à Sharp à la suite d'un envahissement de terrain à la fin de la demi-finale retour des play-offs du Sky Bet Championship, le 17 mai.

Par ailleurs, le 18 mai, un supporter de Northampton a foncé sur Jordan Bowery de Mansfield lors du match retour des barrages de Sky Bet League Two, selon la PFA. L'incident s'est produit vers la fin du match, qui s'est soldé par une victoire 1-0 des Stags.

