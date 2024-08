- La fédération allemande de football étudie le Boniface de Leverkusen.

Cela est examiné par le Comité de Contrôle de la Fédération Allemande de Football (DFB) suite à des allégations selon lesquelles l'attaquant de Bayer 04 Leverkusen, Victor Boniface, aurait fait un geste insultant en passant devant les joueurs de Stuttgart après la Super Coupe. Le DFB a confirmé cette enquête. Bayer a remporté son clash du samedi soir contre VfB Stuttgart, s'imposant 4-3 aux tirs au but.

Selon les rapports du DFB, l'arbitre Tobias Stieler n'a pas assisté à cet incident, ce qui permet au Comité de Contrôle d'enquêter a posteriori. "Nous avons envoyé une lettre au joueur, demandant une réponse immédiate", a révélé le comité. Une fois la réponse examinée et traitée, ils décideront des prochaines étapes pour l'affaire.

Le manager de Bayer, Xabi Alonso, est resté calme après le coup de sifflet final, lorsqu'on lui a demandé s'il y avait eu des comportements antisportifs de la part de son attaquant. "Je n'ai rien vu et je ne peux pas commenter. Cependant, il y a eu des disputes lors des dernières minutes. C'est courant et ce n'est pas un problème majeur", a expliqué le tacticien espagnol de 42 ans.

