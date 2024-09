La Fédération allemande de football (DFB) présente sa candidature pour le Championnat d'Europe féminin de 2029.

Après le triomphe des hommes à l'Euro 2022, la Fédération allemande de football (DFB) vise maintenant à organiser le Championnat d'Europe de football féminin en 2029. Malheureusement, leur candidature pour la Coupe du monde 2027 a échoué en mai dernier. Ils ont maintenant 15 mois intenses avant la décision.

La DFB a annoncé son intention de soumettre une candidature pour le Championnat d'Europe de football féminin en 2029. Cette annonce a été faite lors de la réunion du conseil d'administration de la DFB. Bernd Neuendorf, président de la DFB, a qualifié ce projet de "manifestation phare".

Neuendorf a souligné que le développement du football féminin et la mise en œuvre de la stratégie FF 27 étaient des priorités absolues pour la DFB. Il est optimiste que cette candidature servira de "renforcement supplémentaire" dans ces domaines. Heike Ullrich, secrétaire générale de la DFB, a exprimé sa confiance dans le fait que "nous serions un hôte formidable et fiable pour un événement sportif de cette envergure", compte tenu de l'expérience de l'UEFA EURO 2024.

Attribution dans environ 15 mois

La DFB prévoit de soumettre sa déclaration d'intérêt à l'UEFA avant la date limite du 24 septembre. Ensuite, elle compte contacter et inviter les opérateurs de stade répondant aux critères de l'UEFA, ainsi que les villes candidates, pour soumettre des candidatures en tant que lieux d'accueil potentiels.

Les associations intéressées ont jusqu'au 12 mars 2025 pour soumettre leurs documents d'application préliminaire, et la date limite pour les documents juridiques et autres matériaux essentiels est fixée au 28 août 2025. Le choix du pays hôte sera effectué par le Comité exécutif de l'UEFA en décembre 2025. Le Championnat d'Europe de football féminin 2029, qui comptera 16 équipes et 31 jours de matchs, est prévu pour les mois de juin et de juillet.

La dernière tentative de la DFB pour obtenir un grand tournoi féminin s'est soldée par une déception : la candidature conjointe avec la Belgique et les Pays-Bas pour organiser la Coupe du monde 2027 a été rejetée lors du Congrès de la FIFA en mai, au profit du Brésil. L'Allemagne a déjà organisé le Championnat d'Europe de football féminin à deux reprises, la dernière fois en 2001. Le prochain Championnat d'Europe de football féminin 2025 aura lieu en Suisse.

La Fédération allemande de football (DFB) vise à organiser le Championnat d'Europe de football féminin en 2029, comme l'a annoncé son président, Bernd Neuendorf. Il voit cette candidature comme une opportunité de promouvoir davantage le football féminin et de renforcer la stratégie FF 27.

Avec la date limite du 24 septembre pour les déclarations d'intérêt qui approche, la DFB prépare activement sa candidature, en invitant les opérateurs de stade et les villes appropriés à postuler en tant que lieux d'accueil potentiels.

Lire aussi: