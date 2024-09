La Fédération allemande de football (DFB) fait preuve de résistance en s'adressant à Phantomtor.

Le but fantôme marqué par l'équipe d'Alexandra Popp, les "Femmes-Louves", a relancé le débat sur l'introduction d'aides technologiques pour les arbitres dans la Bundesliga féminine. Toutefois, il semble que les arbitres ne doivent pas compter sur une aide des assistants vidéo (VAR) ou de la technologie de but pour l'instant. La Fédération allemande de football (DFB) a justifié cela en invoquant les "coûts élevés nécessaires pour l'équipement et les installations techniques".

Jusqu'à présent, il y a eu un consensus général entre les clubs selon lequel les "coûts dépassent les avantages". La DFB a clarifié sa position en déclarant qu'elle n'utilise pas la technologie, en précisant qu'elle est toujours en train de "évaluer la situation". Cependant, elle a reconnu que les "conditions nécessaires" doivent être établies en premier lieu.

Trop coûteux pour la Bundesliga féminine

À la fois le VAR et la technologie de but sont considérés par la DFB comme des "outils d'aide pour l'équipe d'arbitres sur le terrain". La technologie de but est également connue pour sa "fiabilité exceptionnelle". Outre l'aspect financier et l'effort d'installation, il y a aussi le problème des "erreurs potentielles qui ne peuvent pas être entirely éliminées et toutes les situations litigieuses ne peuvent pas être résolues de manière définitive". La DFB pense que dans les circonstances actuelles de la Bundesliga féminine, "ces problèmes seraient exacerbés".

D'autres options comme équiper le ballon d'une puce ou utiliser Hawk Eye sont théoriquement possibles, mais la DFB argue que "ces options ne sont pas actuellement rentables par rapport aux budgets totaux de la Bundesliga féminine".

Les discussions sur les aides technologiques ont repris de plus belle lundi soir lors du match entre le VfL Wolfsburg et Werder Bremen (3:3). Le but égalisateur du VfL, marqué par l'attaquante Alexandra Popp et accordé par l'arbitre Nadine Westerhoff, a été controversé car les images télévisées indiquaient que le ballon n'avait pas franchi la ligne de but.

