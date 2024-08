Dans le match intense de la Supercoupe, l'attaquant Victor Boniface de Bayer Leverkusen victorieux pourrait faire face à des conséquences. Le comité de contrôle de la DFB a révélé qu'il examine l'incident controversé impliquant Boniface. L'allégation : il aurait ostensiblement fait un geste insultant aux joueurs de Stuttgart alors qu'il passait devant eux après le match. Leverkusen a remporté la victoire contre Stuttgart 4-3 aux tirs au but samedi soir dernier.

L'arbitre Tobias Stieler a informé la DFB qu'il n'avait pas assisté à cet incident, permettant ainsi au comité d'enquêter a posteriori. Flairant un comportement grossièrement indigne, le comité a envoyé une lettre à Boniface demandant une réponse immédiate. Suite à l'évaluation de sa déclaration, le comité décidera de la prochaine étape de la procédure.

L'entraîneur de Bayer, Xabi Alonso, est resté calme après le coup de sifflet final lorsqu'on lui a demandé au sujet de l'acte présumé antisportif de Boniface. "Je ne l'ai pas remarqué et je ne peux pas en parler. Mais il y avait pas mal d'agitation à la fin. C'est normal et ce n'est pas vraiment préoccupant", a expliqué le tacticien espagnol de 42 ans. Le match était rempli de tension et de chaos occasionnel, avec des altercations qui éclataient de temps en temps.

Boniface a marqué le premier but pour Leverkusen (11e min.), mais Enzo Millot (15e) a rapidement égalisé. Boniface a été remplacé juste avant la mi-temps pour une substitution tactique par le nouveau signing Martin Terrier qui a reçu un carton rouge. Seulement 47 secondes après son remplacement, Deniz Undav a marqué pour Stuttgart. En reflétant leurs tendances récentes, Patrik Schick a égalisé pour Leverkusen à la 88e minute. La séance de tirs au but a vu le gardien de Leverkusen, Lukas Hradecky, sauver contre Frans Krätzig. Silas a ensuite manqué la cible, permettant à Leverkusen de remporter leur premier titre de la saison en gagnant la séance de tirs au but.

Le comité de contrôle de la DFB a exprimé son intention d'enquêter sur le comportement de Boniface, mentionnant qu'il examinera sa réponse à leur demande d'explication, sur la base de laquelle ils adopteront les actes d'application prévus par les règlements disciplinaires de l'UEFA. En cas de cette potentielle mauvaise conduite, la commission de l'UEFA peut imposer des sanctions contre Boniface, notamment une suspension ou une amende.

