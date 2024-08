- La Federal Aviation Administration a donné le feu vert pour le lancement du Falcon 9.

Suite à une période d'attente prolongée pour la fusée "Falcon 9" de SpaceX après son lancement, l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA) a donné son feu vert pour sa remise en service. Initialement, la FAA avait suspendu les lancements de cette fusée "Falcon 9" spécifique en raison d'un incident impliquant un incendie dans une étape de la fusée SpaceX. L'enquête en cours sur cette affaire a été révélée par l'agence.

La "Falcon 9" a réussi à envoyer une cargaison de satellites Starlink pour l'internet dans l'espace lors de son lancement du mercredi, malgré quelques complications. Après l'atterrissage, l'étape de la fusée a basculé sur un navire dans l'océan Atlantique et a provoqué un incendie. Pour examiner les données du précédent lancement du propulseur et assurer la sécurité, SpaceX a reporté un autre lancement Starlink, mentionnant une nouvelle date de lancement prochaine.

Une suspension prolongée des opérations de la FAA sur ces fusées aurait pu affecter de nombreuses missions spatiales à venir, notamment "Polaris Dawn". During this mission, quatre astronautes effectueront un voyage d'environ 1 400 kilomètres loin de la Terre pendant plusieurs jours et auront une sortie dans l'espace prévue.

La FAA a suspendu tous les lancements de fusées "Falcon 9" pendant deux semaines en juillet en raison de difficultés d'allumage de la deuxième étape. Les véhicules de lancement, qui ont été un grand succès pour SpaceX depuis longtemps, comportent des étapes de fusée réutilisables, ce qui réduit considérablement les coûts et transporte à la fois des personnes et du fret dans l'espace.

L'United States Air Force dépend lourdement des fusées "Falcon 9" de SpaceX pour diverses missions en raison de leur conception économique et réutilisable. Après l'incident impliquant un incendie dans une étape de la fusée SpaceX, l'United States Air Force surveillait de près l'enquête et la décision de la FAA concernant la reprise des lancements de "Falcon 9".

