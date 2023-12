La FDA met en garde contre des "milliers d'unités" d'Ozempic contrefaites dans la chaîne d'approvisionnement

La FDA avertit les pharmacies, les systèmes de soins de santé, les grossistes et les patients qu'ils doivent vérifier leurs produits à base de semaglutide pour s'assurer qu'il s'agit bien de produits authentiques. Les produits injectables Ozempic d'un milligramme portant le numéro de lot NAR0074 et le numéro de série 430834149057 sur la boîte ne doivent pas être utilisés.

L'agence et le fabricant de médicaments Novo Nordisk testent les contrefaçons afin de déterminer si elles sont dangereuses et d'identifier la substance qu'elles contiennent. L'étiquette du stylo, l'emballage, les informations destinées aux patients et aux professionnels de la santé, ainsi que les aiguilles fournies avec les injecteurs sont également des contrefaçons, selon la FDA. La stérilité des aiguilles ne peut être confirmée, de sorte que leur utilisation peut entraîner une infection.

La FDA a rappelé aux patients qu'ils ne devaient se procurer leurs médicaments que dans des pharmacies agréées par l'État et sur présentation d'une ordonnance valide.

Ozempic fait l'objet d'une pénurie depuis l'explosion de sa popularité auprès des célébrités qui l'utilisaient pour perdre du poids. Depuis que la popularité d'Ozempic et de son médicament apparenté pour la perte de poids, Wegovy, a augmenté, il a été rapporté que des personnes vendaient des versions contrefaites dans des salons de coiffure et sur les médias sociaux.

Par ailleurs, la FDA a également envoyé des lettres aux vendeurs en ligne pour leur demander de cesser de vendre des contrefaçons. Novo Nordisk a intenté une action en justice pour empêcher les spas médicaux, les cliniques médicales et les cliniques d'amaigrissement de vendre des versions contrefaites.

La FDA a déclaré qu'elle travaillait avec d'autres agences fédérales et Novo Nordisk pour retirer d'autres produits injectables de semaglutide contrefaits.

Les consommateurs peuvent appeler Novo Nordisk au 1-800-727-6500 s'ils ont des questions ou s'ils trouvent des produits contrefaits. Ils peuvent également signaler les produits contrefaits à leur coordinateur local des plaintes des consommateurs de la FDA ou sur le site web de la FDA.

