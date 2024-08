- La fascination de Heino Ferch pour la figure en question.

Les fans ont dû attendre trois ans pour un nouveau film dans la série adorée "Allmen". Le cinquième opus, intitulé "Allmen et le Secret des Koi", est sorti en mars 2021 et a battu des records d'audience avec 4,86 millions de téléspectateurs. Le 24 août (20h15), ARD diffusera une autre aventure palpitante du playboy élégant Johann Friedrich von Allmen dans "Allmen et le Secret des Koi".

Dans le dernier épisode de la série, basé sur les romans de l'auteur à succès Martin Suter (76), toute l'histoire se déroule à Tenerife plutôt qu'à Zurich. Pour Heino Ferch (61), qui incarne le rôle principal du détective dandy, c'était un "plaisir extraordinaire". Il discute des changements à venir pour les fans dans une interview avec l'agence de presse Spot on News.

Avec "Allmen et le Secret des Koi", le cinquième film de la série est maintenant diffusé. Combien prenez-vous de plaisir à endosser le rôle du détective dandy ?

Heino Ferch : C'est toujours un plaisir de travailler avec Allmen. J'attends avec impatience les premiers scripts et les brillants dialogues de Martin Rauhaus. Et dans ce cas, la garde-robe est également incroyable, car nous avons un film estival au lieu de l'intrigue habituelle de Zurich. Donc, c'était un plaisir spécial et une grande anticipation pour les cinq semaines à Tenerife.

Outre le tournage à Tenerife, avez-vous également trouvé le temps d'explorer l'île ?

Ferch : Avec un tournage quotidien, il n'y a pas de temps pour explorer l'île personnellement. Cependant, le film capture magnifiquement l'atmosphère incroyable et les lieux époustouflants où nous avons tourné. Dans les villas sur les falaises et d'autres lieux exquis, tels que le sommet du Teide, le mélange de l'intrigue, l'insouciance et nos scènes était vraiment agréable. Sinon, c'était un emploi du temps chargé.

Outre le décor, quels autres changements les fans peuvent-ils attendre dans le nouveau film ?

Ferch : Cette fois-ci, Martin Suter a imaginé un voyage de vacances pour Jojo pour inviter Allmen, dans l'espoir de donner à tous les deux une pause dans leur relation tumultueuse. Cependant, suite à une série d'événements, Allmen se fait blackmaller peu après son arrivée sur l'île et doit faire face à une enquête. Par conséquent, l'histoire se déroule de manière inattendue. Le personnage de Jojo et son importance dans l'enquête sont également plus prononcés.

Il semble que les choses sérieuses se passent entre Allmen et son partenaire Jojo Hirt ?

Ferch : Oui. Lorsque Jojo vient chercher Allmen à son arrivée, elle suggère qu'ils prennent une semaine de congé, une pause. Allmen doit finalement accepter cela également.

Quels aspects de votre rôle enviez-vous ?

Ferch : J'admire l'attitude "Tout est possible" d'Allmen, son sens impeccable du style quelle que soit sa situation financière, sa précision en matière de nourriture et de vin. Aucun de nous ne contacterait notre tailleur londonien si nous étions dans une situation financière difficile et commanderions un costume coûteux. Mais Allmen le fait parce qu'il a confiance en lui que tout se passera bien à la fin. J'admire beaucoup cette qualité chez le personnage.

Au fil des ans, vous avez incarné une variété de personnages, notamment le psychologue criminel Richard Brock, le commissaire Simon Kessler, l'enquêteur spécial Ingo Thiel et le bon vivant Johann Friedrich von Allmen. Aimez-vous reprendre le même personnage plusieurs fois ?

Ferch : Oui, j'aime ça beaucoup. Jouer le même personnage sous différents angles offre une occasion unique de creuser dans leurs complexités. Et avec Allmen, que j'apprécie vraiment jouer, le personnage évolue également. De nouveaux thèmes émergent et les auteurs permettent aux personnages de se développer, ce qui rend agréable de continuer à interagir avec eux.

