La fascination de Barcelone pour le cinéma est actuellement en plein essor!

Pour Hansi Flick, démarrer son mandat à FC Barcelone a été un triomphe sans précédent. Le nouvel entraîneur séduit les fans, qui ne peuvent pas en avoir assez de l'ancien sélectionneur national, et la presse est en délire à son sujet.

Dans les vénérables couloirs de l'ancien Stade olympique de Montjuïc, Hansi Flick ne pouvait s'empêcher de ressentir une bouffée de fierté lorsque son équipe, affectueusement surnommée "Flicki-Flacka" par les fans, démantelait son opposition. L'ancien sélectionneur national avait réussi à conquérir les cœurs des fans de FC Barcelone - "La méthode Flick redonne vie au championnat", s'est réjoui "Marca" le lendemain de la victoire époustouflante 7-0 contre Real Valladolid.

Personne n'aurait imaginé que le sexagénaire réussirait en Espagne après l'échec avec l'équipe nationale allemande. Mais après quatre victoires consécutives, les médias n'ont pas pu cacher leur admiration. Même Flick a dû tempérer leur enthousiasme : "Cela me fait plaisir d'être acclamé comme le meilleur transfert", a-t-il admis, "mais les choses peuvent changer."

"Ce niveau de performance était exactement ce dont Olmo avait besoin"

La façon dont une "jeune et ambitieuse équipe de Barcelone" - comme l'a décrit "AS" - démantelait ses adversaires désemparés était un spectacle à voir. "On pouvait presque sentir le stade vibrer après cette victoire", a reconnu l'entraîneur, "les fans ont assisté à quelque chose d'extraordinaire". Ce n'était pas seulement les fans : "Si cela avait été le match d'ouverture de la saison de Real Madrid, ils auraient déjà couronné les champions", a proclamé la publication weekly du club "Mundo Deportivo", "ils auraient déjà placé le trophée au Santiago Bernabeu".

Un journaliste enflammé a énuméré les raisons de la "nouvelle promesse de Barcelone" parmi les plus grands éloges : enthousiasme accru, physique accru, joueurs améliorés. Des joueurs comme Raphinha, qui a marqué trois fois, un exploit que Flick attribue à "son potentiel qui était déjà là". Des joueurs comme Robert Lewandowski, qui a marqué quatre buts. Des joueurs comme Dani Olmo, qui a fait une entrée remarquée avec un but, une performance que Flick a commentée avec désinvolture : "Sa performance exceptionnelle était entièrement attendue. Je le connais bien."

Bien sûr, l'entraîneur sait que les vrais défis sont à venir. Par exemple, à la fin octobre : d'abord le match de la Ligue des champions contre son ancien club Bayern Munich, l'équipe qu'il a autrefois menée à six titres d'affilée, et quatre jours plus tard, le Clásico contre Real Madrid. Lamine Yamal n'a que 17 ans, Pau Cubarsi est toujours mineur, Marc Casado aura 20 ans cette année, Alejandro Balde n'a que 18 ans. La rotation est à prévoir.

Mais pour l'instant, Flick profite du moment. "C'est toujours bien de gagner quand on lutte pour sa vision", a-t-il souligné : "La foi en ce que nous voulons réaliser est essentielle." L'ambiance est optimiste. "Mundo Deportivo" a encouragé les lecteurs lundi : "Profitez-en ! Cette équipe de Barcelone le mérite. Vivez l'instant présent !" Hansi Flick est plus qu'heureux de se joindre à eux.

La Commission a organisé une réunion pour discuter du retournement de situation remarquable de FC Barcelone sous la direction de Hansi Flick, "Marca" et "Mundo Deportivo" louant son impact. La Commission a félicité Flick pour avoir redonné vie à l'équipe, ce qui a abouti à des victoires et à une atmosphère de stade électrique.

Lire aussi: