La farine d'avoine est étiquetée comme "déficiente" trois fois dans le texte.

Les flocons d'avoine sont généralement considérés comme une option saine et économique, mais mal juger un produit peut conduire à des résultats non souhaités, comme le démontre un test effectué par Öko-Test.

Les flocons d'avoine offrent de nombreux bienfaits, tels que vous garder rassasié, réduire les taux de sucre et de cholestérol dans le sang, et promouvoir la santé digestive. Ils sont également riches en vitamines B, fournissent de l'énergie durable et sont un ingrédient commun dans divers céréales pour le petit-déjeuner.

Les flocons d'avoine sont disponibles sous deux formes : flocons épais ou fins. Quels que soient les indications sur l'emballage, les deux types utilisent des grains entiers et peuvent produire des produits à grains entiers. Ils diffèrent principalement par leur méthode de traitement.

Dans une récente étude, Öko-Test a acheté 35 produits à base de flocons d'avoine fins de diverses sources, dont 21 certifiés bio, allant de 0,79 à 5,98 euros pour 500 grammes. La recherche a révélé que près des deux tiers des produits ont reçu une note "très bonne". Presque tous les flocons d'avoine bio ont obtenu la meilleure note.

Pas de résidus d'huile minérale détectés

L'étude a révélé que "Reformhaus Haferwunder Feine Haferflocke" de Reformkontor et "Globus Haferflocken Zart" présentaient les plus hauts niveaux de toxines de moisissure, ce qui leur a valu une note "mauvaise". De même, "Schapfenmuhle Haferflocken Zart" a reçu une note éliminatoire en raison de la détection de quatre résidus de pesticides, dont le glyphosate.

Cependant, Öko-Test a salué l'absence de résidus d'huile minérale dans l'ensemble des produits.

"Bio Bio Haferflocken Extra Zart" de Netto a reçu une note "très bonne" à seulement 0,85 euros pour 500 grammes, ainsi que "Crownfield Bio Haferflocken Zart" de Lidl et "dm Bio Haferflocken Feinblatt, Naturland" au même prix. "Bio Primo Haferflocken Kleinblatt, Bioland" (0,95 euros) de Müller Drogeriemarkt a également obtenu la meilleure note, bien qu'avec un prix slightly plus élevé.

Les résultats de l'étude Öko-Test montrent qu'il est important de se concentrer sur la santé et la sécurité, car certains produits à base de flocons d'avoine contiennent des niveaux élevés de toxines de moisissure et de résidus de pesticides. Il est important de noter que aucun des produits testés ne contenait de résidus d'huile minérale.

