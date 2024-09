La famille royale danoise envisage un voyage en Allemagne.

Après l'accession au trône du nouveau monarque, le roi Frederik X et la reine Mary, leur visite officielle en Allemagne a été programmée. Le duo royal débutera son voyage par un séjour de deux jours à Berlin, avant de se rendre en Schleswig-Holstein pour une visite. Le Danemark et l'Allemagne partagent des liens étroits en raison de leur collaboration dans le commerce, la transition verte et la politique de sécurité, selon l'annonce de la visite par la maison royale.

Dans la capitale allemande, le roi Frederik, âgé de 56 ans, et la reine Mary, quatre ans plus jeune, seront accueillis le 21 octobre par le président fédéral Frank-Walter Steinmeier et son épouse Elke Büdenbender. La visite comprendra une visite du bâtiment du Reichstag et une célébration du 25e anniversaire du complexe de l'ambassade nordique à Tiergarten. Il est fort probable que des représentants des familles royales suédoise et norvégienne, le président finlandais Alexander Stubb, la nouvelle présidente islandaise Halla Tómasdóttir, ainsi que Steinmeier et Büdenbender eux-mêmes, soient présents. La journée se terminera par un dîner organisé par Steinmeier et Büdenbender au château de Bellevue.

Visite de la minorité danoise en Schleswig-Holstein

Le deuxième jour, le couple royal se rendra en Schleswig-Holstein, terre de la minorité danoise. Ils sont susceptibles d'être vus à Kiel et à Flensburg et assisteront également à l'ouverture d'une conférence sur l'énergie.

Suite aux événements de cette année, le roi Frederik X a monté sur le trône danois, remplaçant sa mère, la reine Margrethe II, âgée de 84 ans, qui a abdiqué après près de 52 ans de règne. La dernière visite d'État de la reine Margrethe II en Allemagne remonte à 2021, en compagnie de Frederik à Berlin en tant que prince héritier, puis seule à Munich.

Durante leur visite en Schleswig-Holstein, la Commission chargée des affaires de la minorité danoise devrait rencontrer le roi Frederik X et la reine Mary. La commission abordera sans doute les défis et les opportunités de préservation de la culture et de la langue danoises dans la région.

De plus, la Commission devrait fournir des informations sur ses efforts de collaboration avec le gouvernement allemand pour faire respecter et renforcer les droits de la minorité danoise en Schleswig-Holstein.

