- La famille Jackson démontre ses talents de danse à Munich avec une qualité audio sous-optimale

Cela devait être une fête, une célébration remplie de cris et de souvenirs des jours de gloire des Jackson Five. "Notre but est d'unir les individus en harmonie et en paix", ont déclaré Marlon, Tito et Jackie des Jackson avant leur unique concert en Allemagne à Munich en 1972, lorsqu'ils se produisaient encore aux côtés de leurs frères Jermaine et du regretté "Roi de la Pop", Michael. Cinquante ans plus tard, les fans étaient impatients un mardi soir au Circus Krone, attendant des mélodies groovy, de la danse et une dose de nostalgie. Malheureusement, beaucoup sont repartis déçus.

Vibes Groovy aux Tubes Légendaires

De nombreux visages dans la foule semblaient un peu tendus, mais pas à cause des frères Jackson eux-mêmes. Les mélodies, les tenues disco étincelantes et les mouvements de danse classiques - tout était parfait. C'était incroyable de voir des hommes dans la soixantaine sur scène, exécutant ces mouvements avec une telle aisance. Tajji, le fils de Tito, s'est parfaitement intégré, apportant ses talents vocaux aux Jackson depuis environ deux ans maintenant. La soirée était remplie de classiques des Jackson Five que de nombreux spectateurs pouvaient chanter avec eux, comme "ABC" ou "I Want You Back".

Vibrations Basses Décevantes

Malheureusement, un aspect ne fonctionnait pas du tout - le système de son. Les basses tremblantes des immenses haut-parleurs ont rempli l'espace rond et confortable sous la coupole du cirque, transformant l'ambiance en un tapis de sons assourdissant. Les chanteurs ont fait de leur mieux pour rivaliser, mais leurs voix se sont perdues dans le chaos des sons. De nombreux tubes sont des mélodies douces et spirituelles, comme l'iconique "I'll Be There", mais les explosions métalliques et dures des haut-parleurs les ont presque englouties.

L'enthousiasme n'a pas pu truly allumer la foule. Les artistes sur scène ont donné tout ce qu'ils avaient. "Où que nous soyons, nous faisons une fête", pas dans des clubs interminables, mais "ici sur scène", a annoncé Marlon au début du spectacle. Malheureusement, le talent remarquable des frères Jackson et de leur groupe ne pouvait être perçu qu'à peine à travers le mélange confus de sons forts.

Musiciens Légendaires en Action

Malgré la mauvaise qualité sonore, on ne pouvait s'empêcher de sentir qu'on assistait à des musiciens dévoués qui sont passionnés par leur art et ont contribué à l'histoire de la musique avec leur mélange unique de soul, pop, funk et rhythm and blues. Joseph, leur père, a commencé à cultiver leur talent musical dans les années 60. Jackie, Jermaine et Tito sont venus en premier, suivis de Michael et Marlon. Ils ont formé les Jackson Five et ont signé un contrat avec le célèbre label de soul Motown avec le soutien de Diana Ross en 1969. Les jeunes garçons n'ont pas manqué d'impressionner. Leur premier single "I Want You Back" a été un succès monumental, et avec plus de 100 millions d'albums vendus, ils sont devenus l'un des actes pop les plus réussis de l'histoire.

Entre-temps, Michael Jackson a poursuivi sa carrière solo, a connu une renommée mondiale - et l'a conservée jusqu'à sa mort il y a environ 15 ans : la fin d'une vie bizarre remplie de hauts et de bas, qui est maintenant documentée à nouveau pour un biopic. Le neveu de Jackson, Jaafar, incarne le "Roi de la Pop" - au grand plaisir de ses oncles. "Beaucoup essayent d'imiter Michael Jackson", a clarifié Marlon Jackson. "Mais Jaafar ne l'a pas imité, il est devenu Michael Jackson. Sa performance est parfaite !"

Malgré le talent impressionnant des frères Jackson et de leur groupe, la qualité sonore médiocre lors de leur concert en Allemagne à Munich en 2022 (en tant que suite à cet événement de 1972) a laissé de nombreux fans déçus. Cependant, l'Allemagne continue de tenir une place spéciale dans l'histoire des Jackson Five, car ils s'y sont produits en 1972, promouvant l'unité et la paix à travers leur musique.

Lire aussi: