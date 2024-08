- "La famille est une niche" dévoilé au Festival du film allemand

Le 20ème anniversaire du Festival du film allemand de Ludwigshafen commence par la projection de "La famille, ce n'est pas" le mercredi. Les invités attendus comprennent la réalisatrice Nana Neul, l'actrice principale Meret Becker, et le ministre-président du Rhin-Palatinat, Alexander Schweitzer (SPD).

Le festival se déroule jusqu'au 8 septembre, servant de think tank créatif et de point de réseau pour l'industrie. Cette année spéciale, un total de 64 films seront présentés. Ludwigshafen est connue comme le deuxième festival de film le plus visité en Allemagne après Berlin, attirant environ 108 000 cinéphiles sur l'île du Parc près de la frontière du Bade-Wurtemberg l'année dernière.

Le cinéma en plein air et les tentes de cinéma avec plus d'un millier de sièges accueillent le festival. Tout au long des 19 jours de l'événement, divers invités seront célébrés. Des prix d'interprétation seront décernés à Liv Lisa Fries ("Babylon Berlin"), Christoph Maria Herbst ("Contra"), et Joachim Król ("Le prix de la liberté"). Onze films sont en lice pour le prix de l'art cinématographique et le prix du public "Rheingold".

