La famille d'une femme tuée par un adjoint après avoir appelé à l'aide réclame 30 millions de dollars au comté de Los Angeles et au service du shérif

Niani Finlayson est décédée le 4 décembre après avoir été abattue par l'un des adjoints qui ont répondu à l'appel, affirmant qu'elle était armée d'un couteau de cuisine.

"Lorsque les adjoints sont arrivés sur les lieux, ils ont été témoins d'un trouble domestique entre un homme et une femme", a déclaré le bureau du shérif le lendemain de l'incident. "La femme a proféré des menaces verbales indiquant qu'elle allait blesser l'homme avec le couteau. Lorsque la femme s'est approchée de l'homme avec le couteau, une fusillade impliquant un adjoint s'est produite".

Un communiqué de presse ultérieur du bureau du shérif a indiqué qu'un seul adjoint avait été impliqué dans la fusillade de Finlayson.

La famille accuse les adjoints de mort injustifiée, d'agression, de coups et blessures et de violation des droits civils. En Californie, une demande écrite de dommages et intérêts doit être déposée avant de poursuivre une entité publique.

La plainte déposée au nom de la famille indique que Mme Finlayson avait "appelé à l'aide parce que son ancien petit ami l'étranglait" et avait blessé sa petite fille. Mme Finlayson "était assise sur le sol, ne menaçant personne, lorsque les adjoints ont ouvert le feu sur elle derrière une porte vitrée, lui tirant dans le dos à quatre reprises", indique la plainte.

La fille de Mme Finlayson, âgée de 9 ans, a été témoin de l'incident qui s'est soldé par la mort de sa mère, selon la plainte.

La plainte affirme également que l'adjoint qui a tiré sur Finlayson était Ty Shelton. CNN a contacté les représentants de Shelton pour obtenir des commentaires.

Le bureau du shérif n'a pas immédiatement répondu aux questions concernant les antécédents de Shelton au sein du bureau et a déclaré à CNN : "Le bureau n'a pas reçu officiellement cette plainte mais prend au sérieux toutes les fusillades impliquant un adjoint.

"Chaque fusillade impliquant un adjoint fait l'objet d'un processus d'examen rigoureux, qui inclut le Bureau de l'inspecteur général, où chaque aspect de la fusillade est examiné et évalué de manière approfondie afin de déterminer si les politiques et les procédures du département ont été respectées.

"En outre, le bureau du procureur du comté de Los Angeles, division de l'intégrité du système judiciaire, procède à une analyse juridique afin de déterminer si des poursuites pénales seront engagées et si la fusillade était légalement justifiée.

Le nom de Shelton a été cité dans le cadre d'un examen par le service d'une fusillade mortelle survenue en 2020, lorsqu'il a abattu un homme du nom de Michael Thomas alors qu'il intervenait pour un trouble domestique. Le procureur du comté de Los Angeles a par la suite estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer qu'il avait agi de manière illégale lors de cet incident.

Le père de Finlayson, Lamont Finlayson, a déclaré jeudi : "Je demande justice, je veux que ce policier, Ty Shelton, soit tenu pour responsable de la mort de ma fille, je veux que le bureau du shérif du comté de Los Angeles soit tenu pour responsable".

Le bureau du shérif prévoit de diffuser les images des caméras corporelles de l'incident d'ici la semaine prochaine, selon sa déclaration.

