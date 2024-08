- La famille d'Isaac Hayes veut trois millions.

L'équipe de campagne de Donald Trump (78 ans) semble avoir utilisé à plusieurs reprises une chanson du chanteur de soul Isaac Hayes (1942-2008) pour promouvoir l'ancien président des États-Unis. La famille du chanteur décédé prévoit d'intenter un procès pour violation de droits d'auteur à Trump et son équipe, comme annoncé sur les réseaux sociaux. La chanson "Hold On (I'm Coming)", co-écrite par Hayes, aurait été utilisée sans autorisation lors d'événements de campagne entre 2022 et 2024.

Dans une lettre publiée le 11 août, il est indiqué que les droits d'auteur de la chanson appartiennent à la famille et à Isaac Hayes Enterprises. Ils ont été informés que Trump ou les personnes responsables de la campagne avaient autorisé la diffusion publique de la chanson sans l'autorisation des titulaires des droits, malgré les demandes répétées d'arrêter.

Ce que Trump et son équipe doivent faire d'ici au 16 août

Trump et son équipe sont maintenant invités, entre autres, à cesser d'utiliser la chanson, à retirer toutes les vidéos contenant la chanson d'Internet, à faire une déclaration publique indiquant qu'ils n'avaient pas le droit de l'utiliser, et à payer au moins 3 millions de dollars. Ce montant est une réduction, car en cas de procès, le montant pourrait augmenter jusqu'à dix fois. Il est question d'une somme de 150 000 dollars due pour chaque cas de violation. Si Trump ne réagit pas comme il se doit, ils prévoient de prendre toutes les mesures légales nécessaires.

Des cas similaires avec des artistes mécontents - notamment Neil Young (78 ans) et les Rolling Stones - ont eu lieu par le passé. Récemment, l'équipe de gestion de Céline Dion (56 ans) a également rapporté l'utilisation non autorisée de son tube "My Heart Will Go On" sur Instagram. "Aujourd'hui, l'équipe de gestion de Céline Dion et son label Sony Music Entertainment Canada Inc. ont pris connaissance de l'utilisation non autorisée de la vidéo, de l'enregistrement, de la performance musicale et de l'apparence de Céline Dion lors d'un événement de campagne pour Donald Trump et J.D. Vance dans le Montana, chantant 'My Heart Will Go On'. Cela n'était 'en aucun cas autorisé'. La chanteuse ne cautionne pas ce type d'utilisation."

