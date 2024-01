La famille de Melissa Hoskins rend hommage à son "esprit libre" après la mort de la cycliste olympique dans des "circonstances tragiques".

La chaîne nationale australienne ABC et d'autres médias locaux ont rapporté que le mari de Melissa Hoskins, Rohan Dennis, double champion du monde du contre-la-montre et vainqueur d'une étape du Tour de France, avait été arrêté et accusé d'avoir causé sa mort en conduisant de manière dangereuse.

"Les mots ne suffisent pas à exprimer notre chagrin, notre tristesse et les circonstances tragiques du décès de Melissa", indique la déclaration de ses parents et de sa sœur, publiée mardi par Australia Cycling, la fédération nationale de cyclisme.

"Non seulement nous avons perdu une fille et une sœur, mais ses enfants ont perdu leur mère, un esprit libre, un donateur avec un grand cœur, de la patience et de la joie de vivre.

"Elle était le roc de leur vie et de la nôtre et nous devons honorer sa mémoire pour qu'ils puissent grandir en sachant qui elle était, ce qu'elle représentait et ce qu'elle a donné à tous ceux dont elle a touché la vie".

À la suite des hommages rendus par le monde du cyclisme, la famille d'Hoskins a ajouté que "l'afflux de tristesse et de soutien nous a submergés".

"Dans sa courte vie, Melissa a eu tant de contacts positifs dans le monde entier", ont-ils ajouté.

Hoskins était une cycliste sur piste couronnée de succès, devenant championne du monde et établissant un record du monde en 2015 en tant que membre du quatuor féminin australien de poursuite par équipe.

Elle a participé aux Jeux olympiques de 2012 et 2016 dans la même épreuve, manquant une médaille pour seulement 0,181 seconde aux Jeux de Londres en 2012, avant de prendre sa retraite en mai 2017.

Funérailles à Perth

La police d'Australie-Méridionale a lancé un appel à toute personne ayant des informations sur la mort d'Hoskins pour qu'elle la contacte.

Une déclaration antérieure de la police avait indiqué dimanche qu'une femme de 32 ans était décédée après avoir été renversée par une voiture conduite par un homme "connu de la femme", à Adélaïde, en Australie.Les médias locaux ont nommé la femme Hoskins et l'homme Dennis.

La femme a été grièvement blessée et est décédée à l'hôpital, ajoute le communiqué de la police.

Le communiqué ne mentionne pas le nom de l'homme de 33 ans qui a été arrêté, accusé d'avoir causé la mort en conduisant de manière dangereuse, et qui a été libéré sous caution avant de comparaître devant le tribunal le 13 mars.

Un porte-parole de la police a déclaré à Reuters que la politique de la police est de ne pas confirmer les noms des accusés impliqués dans un incident.

La famille d'Hoskins a déclaré que des funérailles seraient organisées dans sa ville natale de Perth et qu'un service commémoratif aurait lieu à Adélaïde après le Tour Down Under, une course cycliste organisée en Australie.

Les membres de la famille ont demandé à ce que leur vie privée soit respectée pour faire face à leur chagrin et ont ajouté qu'ils ne feraient pas d'autres commentaires.

