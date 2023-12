La famille de la dernière Américaine détenue par le Hamas s'accroche à l'espoir : "C'est insupportable de ne pas savoir".

Vendredi, la nouvelle est tombée : Gad Haggai, un Américain d'origine israélienne âgé de 73 ans, est mort alors qu'il était prisonnier du Hamas. Sa femme Judi fait toujours partie des otages et sa famille s'accroche à l'idée qu'elle sera un jour libérée.

"J'espère que Judi sera libérée, qu'elle recevra des soins médicaux et qu'elle pourra rentrer chez elle", a déclaré Andrea Weinstein, la sœur de Judi, lors d'une interview accordée à CNN cette semaine, avant que la nouvelle de la mort de Gad n'apparaisse. "Que nous puissions l'embrasser et être à ses côtés pour qu'elle puisse guérir de cette horrible situation qu'elle a dû endurer".

Judi, âgée de 70 ans et possédant les citoyennetés israélienne, américaine et canadienne, est la dernière Américaine que l'on pense être parmi les otages détenus à Gaza. Six autres Américains, tous des hommes, restent également en captivité.

On a d'abord cru que Judi pourrait faire partie de l'accord de libération d'au moins 50 femmes et enfants conclu par le Hamas le mois dernier. Si deux Américains ont été libérés dans le cadre de cet accord, Judi ne l'a pas été. Israël a proposé une pause d'une semaine dans la guerre pour le retour de 35 otages, mais le Hamas refuse toute discussion sur l'échange de prisonniers tant qu'Israël n'aura pas mis fin à son opération militaire, a rapporté CNN vendredi.

Alors que les autorités américaines pensent qu'il existe une voie pour obtenir la libération d'autres otages, il semble que la famille de Judi ne puisse qu'attendre.

"Nos cœurs se brisent. Penser que quelqu'un puisse faire du mal à ma sœur et à son mari, qui sont des personnes si pacifiques, aimantes et généreuses, est tout simplement inadmissible", a déclaré M. Weinstein, qui vit à New Haven, dans le Connecticut. "Il est vraiment très difficile d'imaginer ce qui s'est passé et comment ils ont été blessés.

La mère de Judi, âgée de 95 ans, a déclaré à CNN : "Je suis très inquiète et préoccupée. Je veux savoir si Judi est vivante et si elle est retenue en otage. C'est insupportable de ne pas savoir".

La famille a insisté pour obtenir plus de détails sur le lieu où se trouve Judi et sur son état de santé, mais jusqu'à présent, on ne sait pas grand-chose. Sa fille, Iris Haggai Liniado, a été en contact avec des responsables israéliens et américains dans les semaines qui ont suivi l'attentat du 7 octobre, et a notamment rencontré le président Joe Biden sur Zoom au début du mois.

"Nous continuons d'exhorter nos dirigeants à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ramener nos parents à la maison", a déclaré la famille Haggai vendredi. "La nouvelle de la mort de Gad ne fait que réaffirmer l'urgence avec laquelle nous devons ramener tous les otages à la maison.

Joe Biden a déploré la mort de Gad Haggai dans un communiqué vendredi.

"Jill et moi avons le cœur brisé en apprenant que l'Américain Gad Haggai aurait été tué par le Hamas le 7 octobre. Nous continuons à prier pour le bien-être et le retour sain et sauf de son épouse, Judy", a déclaré Joe Biden. "Nous prions pour leurs quatre enfants, leurs sept petits-enfants et les autres personnes qui leur sont chères, et nous pleurons cette nouvelle tragique avec eux. Et je réaffirme la promesse que nous avons faite à toutes les familles de ceux qui sont encore retenus en otage : nous ne cesserons pas de travailler pour les ramener à la maison.

11 semaines d'angoisse

Judi et Gad, qui ont vécu pendant des décennies dans le kibboutz Nir Oz, près de la frontière de Gaza, faisaient leur promenade quotidienne le matin du 7 octobre. Le couple a envoyé des messages dans un groupe WhatsApp familial, disant qu'ils étaient allongés dans un champ et qu'ils avaient vu des roquettes voler au-dessus d'eux, alors que l'attaque du Hamas contre Israël n'en était qu'à ses débuts.

La famille a appris plus tard que Judi avait appelé l'ambulancier du kibboutz pour dire que le couple avait été touché par des militants à moto, Gad plus gravement, et qu'il avait besoin d'aide. Mais l'ambulance a été détruite. Judi a passé un autre appel aux services d'urgence israéliens, qui a été enregistré, détaillant ce qui s'était passé.

"À notre connaissance, personne n'a jamais pu les secourir à ce moment-là", a déclaré M. Weinstein. "Aucun membre de la famille n'a eu de contact avec eux depuis le 7 octobre.

La famille Haggai a déclaré que Gad, père de quatre enfants et grand-père de sept, resterait dans les mémoires comme "un homme doué, doté d'une grande intelligence et d'un amour pour les instruments à vent, dont il jouait depuis son plus jeune âge".

La famille a récemment publié deux chansons que Gad avait enregistrées dans les années 1980. Haggai Liniado, qui a dessiné l'illustration de la version numérique, a partagé les chansons avec CNN, en soulignant que les paroles de sa chanson "Big Man" sont étonnamment similaires à ce qu'il a enduré le matin du 7 octobre : "Ici, dans les champs, nous sommes pleins de peur. Les gens meurent et les oiseaux ne volent pas".

La famille de Judi la décrit comme une personne pacifique. Elle est végétalienne, écrit des haïkus quotidiens et a un esprit créatif, disent-ils, utilisant la poésie et les marionnettes dans son travail avec les enfants. Elle a enseigné l'anglais pendant plusieurs années et a fini par intégrer la pleine conscience dans ses cours.

"Elle voulait les aider à surmonter leur anxiété, leur stress... et elle enseignait aux Palestiniens et aux Juifs, à tout le monde", a raconté Haggai Liniado à CNN au début du mois. "Ma mère prônait la paix, mais elle a été prise en otage et abattue. ... Tout ce qu'elle fait, c'est du bien aux gens".

La plus jeune des trois frères et sœurs, Mme Weinstein, a déclaré qu'elle admire toujours sa grande sœur Judi et qu'elle la considère comme un modèle.

"J'ai encore tant à apprendre d'elle. Vraiment, chaque interaction est un cadeau", a déclaré Mme Weinstein. "Elle a beaucoup de sagesse à partager, et il peut s'agir de quelque chose de très subtil ou de quelque chose de philosophique et de la façon dont elle vit sa vie. C'est vraiment magnifique d'avoir des discussions avec elle, d'être avec elle, de la prendre dans ses bras et d'écrire des haïkus avec elle. Et d'apprendre, d'apprendre d'elle.

Mme Weinstein a déclaré qu'elle faisait "beaucoup d'efforts pour essayer de ne pas tomber dans ce trou de lapin" en se demandant ce qui était arrivé à sa sœur pendant sa captivité. Elle s'est tournée vers la pratique de Judi, qui consistait à écrire des haïkus, pour rester ancrée dans la douleur et l'incertitude.

Selon Mme Weinstein, Judi partageait en ligne les haïkus qu'elle avait écrits chaque jour. Le haïku le plus récent parlait de nouveaux liens et de vie. Il a été mis en ligne le 7 octobre.

"Le pouls s'accélère, l'esprit établit de nouvelles connexions, l'automne se montre".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com