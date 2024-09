La faiblesse persistante de l'inflation américaine persiste, le taux de base restant stable

La Réserve fédérale des États-Unis indique une possible baisse des taux d'intérêt la semaine prochaine. Les dernières données sur l'inflation de l'économie majeure ne modifient pas cette tendance. Cependant, les analystes ne perçoivent pas un besoin immédiat d'actions supplémentaires en raison de l'inflation de base persistante et solide.

L'inflation aux États-Unis a diminué de manière significative en août. Le taux d'inflation a chuté à 2,5 pour cent, après 2,9 pour cent en juillet, selon les données du département du Travail à Washington D.C. Les économistes avaient anticipé une baisse à 2,6 pour cent. Comme prévu, les prix ont augmenté de 0,2 pour cent sur un mois.

Hors énergie et denrées alimentaires, les prix à la consommation de base ont augmenté de 0,3 pour cent sur un mois et de 3,2 pour cent sur un an. Les économistes avaient prévu une augmentation mensuelle de 0,2 pour cent et une augmentation annuelle de 3,2 pour cent.

"Les craintes d'inflation ont diminué considérablement, mais le débat sur l'inflation est loin d'être clos, en particulier en ce qui concerne le taux de base", déclare Bastian Hepperle de Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Cependant, les données ne justifient pas un ajustement substantiel des taux d'intérêt."

Tobias Basse de NordLB partage cette opinion, déclarant que "ces chiffres ne rendront pas la tâche déjà difficile de Jerome Powell plus facile." Bien que l'augmentation régulière des dépenses de logement soit une préoccupation, "les tendances actuelles sur le front des prix macroéconomiques n'empêcheront pas le ajustement des taux d'intérêt en septembre." La Fed pourrait opter pour la prudence.

Thomas Gintzel de VP Bank estime que la Fed peut réduire les taux d'intérêt sans culpabilité. Le niveau actuel des taux d'intérêt pourrait créer des freins économiques importants, en particulier si les entreprises américaines font face à des coûts de refinancement de l'emprunt plus élevés dans les années à venir. De plus, il plaide pour la prudence de la Fed compte tenu du taux d'inflation de base encore élevé.

La Réserve fédérale combat l'inflation avec une politique de taux d'intérêt élevés, mais a programmé sa première baisse pour le 18 septembre. Le taux d'intérêt principal se situe actuellement entre 5,25 et 5,50 pour cent. Le président de la Fed, Jerome Powell, a donné le signal souhaité par les marchés financiers lors du forum de la banque centrale à Jackson Hole en août : il est temps de réformer la politique monétaire, a déclaré le responsable de la banque centrale.

La baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine pourrait avoir un impact positif sur l'économie. Malgré la baisse de l'inflation, le taux d'inflation de base solide continue de préoccuper les analystes.

