La faiblesse de la demande est un fardeau pour les constructeurs automobiles allemands

Les constructeurs automobiles allemands peinent : les ventes sont molles, surtout pour les véhicules électriques qui font office de véritables freins à la vente. La production est donc réduite dans de nombreux endroits. Audi remet déjà en question un site. Les ventes, notamment de véhicules électriques, sont en baisse, ce qui cause des difficultés dans l'industrie. En raison d'un manque d'acheteurs, les usines sont à peine utilisées, et Audi met maintenant un site entier en revue pour la première fois. D'autres pourraient suivre. "Tout le monde doit se demander combien de production est nécessaire et où ces capacités de production peuvent être construites aux coûts les plus compétitifs", déclare l'expert du secteur Stefan Bratzel du Center of Automotive Management (CAM) à Bergisch Gladbach.

En moyenne, les usines allemandes de Volkswagen, BMW, Mercedes & Co. n'ont été utilisées qu'à un peu plus des deux tiers l'an dernier. C'est ce que montre une analyse de l'agence de presse allemande par l'analyste de données Marklines. Ensemble, les sites pourraient théoriquement produire 6,2 millions de voitures par an. Ce chiffre a presque été atteint en 2011, lorsque presque 5,9 millions de voitures ont été produites en Allemagne. En 2023, il n'était plus que d'environ 4,1 millions. Selon l'Association de l'industrie automobile allemande (VDA), trois quarts de ces voitures ont été exportées.

Cela représente beaucoup plus que lors des années difficiles avant la pandémie, lorsque les pénuries de pièces ont temporairement fait chuter la production à 3,1 millions. Mais c'est toujours moins que les 4,7 millions atteints en 2019, l'année précédant la pandémie. Et en premier semestre 2024, la tendance est déjà à la baisse. Selon le VDA, 2,1 millions de voitures particulières ont été produites en Allemagne entre janvier et juin, soit neuf pour cent de moins qu'à la même période en 2023.

Les chiffres de Marklines montrent de grandes différences entre les sites. Alors que Porsche Stuttgart était presque plein à presque 100 pour cent en 2023, et Audi Ingolstadt et BMW Munich à peine moins à environ 90 pour cent, Opel Eisenach n'a même pas atteint 30 pour cent de sa capacité possible. Plusieurs grands sites n'ont été utilisés qu'à environ la moitié, dont les sièges de VW et Mercedes-Benz à Wolfsburg et Sindelfingen. L'usine Tesla de Grünheide près de Berlin, ouverte en 2022, n'a atteint que 51 pour cent.

Premières fermetures d'usines depuis 2014

Certains constructeurs automobiles prennent déjà des mesures. Ford avait déjà annoncé en 2022 la fermeture de l'usine de Saarlouis à la fin de 2025. Audi met maintenant Bruxelles sur la sellette. Le même sort pourrait menacer la Transparent Factory à Dresde, où VW pense maintenant à un avenir sans production de véhicules. La dernière fois qu'une grande usine automobile a été fermée en Allemagne, c'était il y a dix ans : en 2014, Opel a fermé le site de Bochum.

Partout ailleurs, la production est au moins réduite : Audi supprime les coûteux travaux de nuit à Ingolstadt et Neckarsulm, de même que Volkswagen à Wolfsburg, Emden et Zwickau. Cela entraîne une perte d'un quart de la capacité. La construction d'une usine électrique supplémentaire au siège de VW à Wolfsburg a également été annulée. Les plans pour une nouvelle usine de batteries sur le site d'Opel à Kaiserslautern sont gelés.

Constantin Gall de la société d'audit et de conseil EY ne veut cependant pas parler d'une surcapacité générale. "Il y en a un peu, mais seulement localement - surtout sur les sites de véhicules électriques purs. 'Car la demande n'arrive pas comme prévu.' En ce qui concerne les moteurs à combustion, c'est très différent dans certains cas. Il y a encore des délais de livraison longs pour les modèles populaires du segment premium. 'On a donc tout, mais pas de surcapacité.'"

Le passage à l'électrique pourrait sonner le glas de certains sites de production traditionnels. Selon Gall, tous les sites ne peuvent pas être reconvertis avec un effort raisonnable. "Certains anciens sites devront simplement être fermés car il n'est pas logique d'y investir à nouveau lourdement." De plus, la plupart des fabricants peuvent utiliser la reconversion pour automatiser davantage et augmenter la production. "Sur les sites existants, on pourra probablement produire plus. Le résultat sera une diminution du nombre d'usines."

Pas de croissance en vue

L'expert d'EY Gall ne s'attend pas à une augmentation significative de la demande dans les 24 à 36 prochains mois. "À moyen terme, nous aurons une surcapacité dans le système."

La croissance à long terme en Europe sera également rare, ajoute l'expert du secteur Bratzel. "Le marché européen est essentially un marché saturé. Il n'y aura certainement pas d'augmentation importante du volume." Plus qu'un retour au niveau d'avant la pandémie de 2019 n'est guère à espérer. "Et il restera probablement à ce niveau pour les dix prochaines années."

Bratzel ne voit pas le risque de fermetures ciblées d'usines de voitures électriques sous-utilisées. "Ce serait de la folie." Les capacités créées maintenant seront nécessaires dès que la demande de voitures électriques reprendra. "Il faut se demander si l'on ne devrait pas simplement traverser cette phase de marché critique."

