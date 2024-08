- La faction Wagon-Boy plaide pour un vote public sur les politiques américaines en matière de missiles.

Le groupe dirigé par Sahra Wagenknecht du BSW plaide pour un vote national, sanctionné par un décret fédéral, sur la proposition d'installer des missiles intermédiaires américains en Allemagne. La proposition demande à l'administration fédérale d'organiser juridiquement ce référendum. Cependant, obtenir une majorité pour cette proposition semble douteux - le BSW n'a que dix sièges au Bundestag. De plus, les référendums sont rarement inclus dans la Loi fondamentale, en particulier pour des situations comme celle-ci : la restructuration du territoire fédéral.

Wagenknecht et ses collègues députés du BSW argumentent que le public n'a pas été impliqué dans les discussions avant l'annonce lors du sommet de l'OTAN en juillet. Les sondages suggèrent qu'une partie significative de la population désapprouve ces plans, comme il est indiqué dans la proposition obtenue par l'agence de presse allemande.

Wagenknecht met en avant l'opposition dans l'Est

Wagenknecht elle-même s'oppose fermement à ces plans et en a fait un enjeu politique à l'approche des élections régionales en Thuringe et en Saxe dimanche. "Les décisions ne devraient pas être prises de manière non démocratique derrière des portes closes contre la volonté de la majorité du peuple", a déclaré la présidente du BSW. "Le peuple doit être consulté." Les Allemands de l'Est, en particulier, sont opposés à ces missiles potentiellement dangereux, selon Wagenknecht. Le référendum devrait idéalement avoir lieu autour du même moment que les élections fédérales en 2025, selon la proposition.

Les référendums au niveau fédéral sur de telles questions sont rares dans la démocratie parlementaire allemande - en contraste marqué avec le niveau des États. Si des référendums dits consultatifs - essentiellement un vote en tant qu'expression d'opinion - sont constitutionnellement viables, c'est un sujet de débat.

Expert juridique met en doute

L'expert juridique Arne Pautsch a partagé ses réflexions dans un article en 2015, affirmant qu'une modification constitutionnelle serait nécessaire pour ces référendums en raison de leur "nature juridiquement contraignante".

La Loi fondamentale mentionne les référendums dans l'article 29. Elle stipule : "Les mesures concernant la réorganisation du territoire fédéral sont réalisées par la loi fédérale, nécessitant la confirmation par un référendum". De plus, l'objectif du référendum est de déterminer "si une proposition de changement d'affiliation étatique, telle que définie dans la loi, a le soutien du public". Cela pourrait inclure des scénarios tels que des fusions d'États fédéraux.

