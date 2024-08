- La faction socialiste préconise une réduction des responsabilités des agents de police.

Dans la région du Schleswig-Holstein, le transport de marchandises lourdes nécessite souvent des escortes policières d'un point à un autre. La faction SPD plaide en faveur d'un soulagement pour les officiers de police en confiant ces transports à des entreprises privées à l'avenir. Selon Niclas Dürbrook, porte-parole de la politique intérieure de la SPD, cela permettrait à la police d'être déployée ailleurs où elle est plus urgemment nécessaire.

De plus, la fréquence des transports de marchandises lourdes et la pression causée par la transition énergétique sont prévues augmenter. Dürbrook a critiqué le gouvernement actuel noir-vert pour n'avoir pas mis en place une solution, alors que le Bundesrat avait précédemment donné aux États la permission de créer leurs propres réglementations.

En réponse à la question de Dürbrook, le gouvernement de l'État a confirmé qu'il n'avait pas encore profité de cette opportunité. Au lieu de cela, ils mènent des discussions avec les gouvernements fédéral et étatique pour gérer l'escorte des transports de marchandises lourdes, et ils ont également un groupe de travail.

De plus, la réponse a indiqué que les officiers de police avaient passé plus de 37 000 heures à des missions d'escorte l'an dernier. Jusqu'à présent, 13 209 heures ont été passées pendant les six premiers mois de 2024. "Ce chiffre est beaucoup trop élevé", a déclaré Dürbrook en soulignant sa préoccupation.

