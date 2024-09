- La faction de gauche assure une administration mince, majoritairement rouge.

Après les élections régionales en Thuringe, Ulrike Grosse-Röthig, la cheffe du Parti de gauche, a proposé une possibilité de gouvernement minoritaire impliquant l'alliance rouge-rouge-verte (BSW, Parti de gauche et SPD) comme option. Elle a déclaré lors d'une conférence de presse à Erfurt : "La CDU ne peut pas simplement rester les bras croisés et attendre les prochains trois mois. Il faut agir rapidement et de manière responsable."

Elle a souligné que l'alliance rouge-rouge-verte avait également obtenu 36% des voix en Thuringe. Si la CDU souhaite éviter d'être au pouvoir et choisir d'être tolérée, elle pourrait se retrouver à tolérer l'alliance rouge-rouge-verte à terme.

Les élections régionales en Thuringe ont révélé un paysage politique complexe : l'AfD est devenue la parti le plus puissant, avec la CDU à la deuxième place. Comme discuté précédemment, une coalition entre la CDU, le BSW et le SPD ne pourrait obtenir qu'une moitié des sièges parlementaires, manquant d'une majorité d'un vote. Cette coalition aurait besoin du Parti de gauche, soit comme allié toléré, soit comme partenaire réel, pour obtenir une majorité. Cependant, une coalition CDU-Parti de gauche n'est pas une option en raison de la résolution d'incompatibilité du Parti de gauche avec la CDU.

Le gouvernement minoritaire proposé impliquant l'alliance rouge-rouge-verte est une option pour la Thuringe, étant donné que la CDU et ses alliés potentiels ne détiennent qu'une moitié des sièges parlementaires. Si la CDU décide d'éviter d'être au pouvoir et de choisir d'être tolérée, elle pourrait se retrouver dans une situation où elle tolère un gouvernement minoritaire.

