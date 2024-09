La faction AfD de Thuringe propose Muhsal comme président potentiel du Landtag

Le groupe dominant du Parlement régional de Thuringe, l'AfD, a choisi un candidat pour le poste de président du Parlement lors de la prochaine réunion inaugurale la semaine prochaine. Comme révélé mercredi à Erfurt, l'AfD proposera l'élue Wiebke Muhsal pour ce poste. Muhsal, originaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a remporté la circonscription de l'AfD lors des élections régionales, obtenant un mandat direct. En tant que parti le plus influent de l'AfD de Thuringe, reconnue comme un groupe d'extrême droite par l'Office pour la protection de la Constitution, ils ont le droit de proposer la présidence selon les règles parlementaires.

Cependant, les autres groupes parlementaires rejettent un représentant de l'AfD pour le poste de président. La réaction de l'AfD en cas d'échec de sa candidate reste à voir. La réunion inaugurale devrait être présidée par le membre le plus âgé de l'AfD, Jürgen Treutler, selon les règles parlementaires. Pour obtenir le poste, un candidat doit obtenir une majorité au premier et deuxième tours de vote, c'est-à-dire plus de voix pour que contre. Si cela n'est pas atteint, les autres groupes peuvent proposer des candidats pour les tours suivants, nécessitant à nouveau une simple majorité.

En cas d'impasse, un scrutin entre les deux premiers candidats aura lieu. Le candidat ayant obtenu le plus de voix l'emportera. Des préoccupations ont été soulevées quant à la possibilité que le membre le plus âgé rejette les propositions d'autres partis et les éventuelles procédures judiciaires devant la Cour constitutionnelle. Mercredi, le SPD a été le dernier à former un groupe au Parlement régional de Thuringe nouvellement élu. Les six membres ont unanimement voté pour l'élu Lutz Liebscher comme nouveau chef de groupe, succédant à Matthias Hey qui restera dans le groupe mais a décidé de ne pas se représenter.

Mardi a vu la réélection du président de l'AfD, Björn Höcke, suivie de la réélection du président de la CDU, Mario Voigt, le lendemain. Jeudi, le BSW a élu Katja Wolf comme cheffe de groupe, et vendredi, la Gauche a élu Christian Schaft comme cheffe de groupe. En raison des rapports de majorité, la formation du gouvernement en Thuringe reste un défi. L'AfD, avec Björn Höcke comme leader, est le parti le plus fort, mais aucun autre parti ne souhaite former une coalition avec eux.

La CDU est la deuxième force la plus importante, suivie du BSW et de la Gauche. Le SPD a également obtenu un siège au Parlement régional, mais les Verts et le FDP non. Le leader de la CDU, Voigt, vise le pouvoir sous sa direction. Pour l'instant, une coalition de CDU, BSW et SPD semble être la scenario

