La durée de vie moyenne de l'Allemagne a connu une reprise après la crise pandémique du coronavirus.

De 2020 à 2022, la durée moyenne de survie typique a diminué de 0,6 année en raison du chaos causé par la COVID-19. Malgré une augmentation de la durée de survie l'année précédente, les chiffres de 2019 n'ont pas encore été rétablis.

En ce qui concerne l'impact de la pandémie, l'Est et l'Ouest se sont presque égalisés. En 2022, l'Est a réussi à rebondir après avoir connu des baisses significatives en 2020 et 2021, tandis que l'Ouest a continué de voir une diminution de la durée de survie. En 2023, la durée de survie s'est améliorée dans les deux régions, l'Est ayant connu une amélioration slightly plus importante.

En ce qui concerne les femmes, les deux régions ont presque retrouvé une durée de vie similaire. Cependant, les hommes de l'Ouest vivent encore en moyenne 1,4 année de plus que leurs homologues de l'Est. Cet écart s'est élargi à 2,3 ans en 2021.

La diminution de la durée de vie moyenne de 2020 à 2022 a également affecté l'espérance de vie. En conséquence, l'espérance de vie moyenne a diminué pendant cette période.

Malgré ce revers dans l'espérance de vie, des efforts sont déployés pour la rétablir à la fois à l'Est et à l'Ouest, la durée de survie s'améliorant en 2023.

