Sondages Actuels Montre un Glissement Vers la Droite

Selon les sondages récents, l'AfD, avec son candidat d'extrême droite Björn Höcke, devance régulièrement les autres partis, recueillant environ 29 à 30 pour cent des voix. Cela place l'AfD dans une position lui permettant potentiellement de bloquer l'élection de juges dans le parlement régional avec environ un tiers des sièges, malgré le refus des autres partis de collaborer avec eux. Höcke, âgé de 52 ans et condamné à deux reprises pour avoir utilisé un slogan nazi, reste inébranlable : "Nous voulons gouverner."

À la suite de l'attaque au couteau présumée d'inspiration islamiste lors d'un festival municipal à Solingen, qui a fait trois morts, l'AfD a tenté d'exploiter la crise dans sa campagne. Höcke a publié une photo sur X montrant un couteau ensanglanté et un appel aux élections, et le hashtag "#Höcke ou Solingen" a pris de l'ampleur en ligne. Cependant, selon le dernier "Politbarometer" de ZDF, l'AfD n'a connu aucune augmentation significative, avec un taux stable de 29 pour cent.

Höcke a suscité la critique de la communauté des affaires avant l'élection, après avoir critiqué une initiative d'entreprises familiales promouvant la diversité et la tolérance. Höcke a qualifié de "hypocrite" la campagne "Fabriqué en Allemagne – Fabriqué par la diversité" et sa déclaration selon laquelle "j'espère que ces entreprises connaîtront de graves difficultés économiques" a suscité une vive indignation. Alexander von Preen, président de la Fédération du commerce allemand (HDE), a exprimé ses préoccupations en déclarant : "L'un des principaux dirigeants de l'AfD, Björn Höcke, s'est une fois de plus révélé."

Höcke reste évasif quant à la manière dont il entend gouverner, se contentant d'affirmer qu'il ne doit y avoir aucune barrière dans une démocratie. Cependant, le président de la CDU, Friedrich Merz, a réaffirmé l'importance d'une telle barrière lors d'un meeting de campagne avec le candidat principal de la CDU, Mario Voigt, à Erfurt. L'association régionale de l'AfD a été classée comme "droitière extrémiste avérée" par l'office régional de protection de la Constitution depuis 2021.

Un Changement de Gouvernement Inexorable

Selon les sondages, la coalition minoritaire actuelle de rouge-rouge-vert sous la populaire ministre-présidente Bodo Ramelow (gauche) semble peu susceptible de conserver sa majorité. La gauche est à 13 à 14 pour cent, le SPD à 6 à 7 pour cent, et les Verts ne seraient pas représentés dans le parlement régional avec 3 à 4 pour cent. Par conséquent, un changement de gouvernement à Erfurt devient inéluctable. Cependant, Ramelow reste optimiste.

Ramelow, âgé de 68 ans, promet de faire de son mieux pour empêcher l'AfD d'exercer un pouvoir de négociation sur le parlement. Il laisse la porte ouverte aux autres partis, promettant de répondre au téléphone si Voigt ou Wagenknecht le contactent après le 1er septembre.

Un modèle de coalition entièrement nouveau est possible.

Selon les sondages, il n'existe pas de nombreuses possibilités de coalition. Mathématiquement, cela pourrait conduire à un modèle de coalition sans précédent. Le candidat principal de la CDU, Voigt, devrait courtiser l'ancienne gauche et l'ancienne maire d'Eisenach, Katja Wolf, de l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW), et intégrer le chef du SPD et ministre de l'Intérieur, Georg Maier, dans l'alliance expérimentale. Wolf, un nouveau venu dans le BSW, pourrait potentiellement être la carte wildcard après l'élection.

Selon les sondages, la CDU, qui vise à revenir à la chancellerie régionale après une décennie d'opposition, est à 21 à 23 pour cent, avec le BSW, fondé au début de l'année, à 17 à 20 pour cent. "Ce sera un combat extrêmement serré", anticipe Voigt. Il rejette catégoriquement toute coopération avec le parti de la gauche dirigé par Ramelow. Wagenknecht, qui fait campagne intensivement pour l'élection régionale et a été attaquée avec de la peinture rouge lors d'une apparition à Erfurt, a dressé des obstacles.

Cela dépend de la demande que la Thuringe doit prendre position contre les déploiements de missiles américains et un éloignement de la politique allemande actuelle envers l'Ukraine. Les experts prévoient qu'un accord pourrait être trouvé sur cette question, car elle ne relève pas d'une décision au niveau de l'État. Cependant, des préoccupations persistent quant à savoir si le BSW souhaiterait même former un gouvernement régional pour entrer dans la campagne électorale fédérale sans encombre.

Wagenknecht à la table des négociations

Le politologue d'Erfurt, André Brodocz, voit un plus grand désir chez le BSW de participer à un gouvernement, mais ne exclut pas un modèle où le BSW ne tolère qu'un gouvernement minoritaire. Cela dépendrait principalement de si la nouvelle faction BSW "établit son autonomie". Wagenknecht souhaite faire partie des discussions de coalition en Saxe ou en Thuringe et y contribuer elle-même, comme elle l'a souligné dans de nombreux interviews.

Voigt, n'ayant que l'option gouvernementale via le BSW, se retrouve dans une situation délicate. Tant que Wagenknecht vise à gouverner de l'extérieur, il rencontre des difficultés, selon Voigt. En période d'incertitude, il rencontrerait Wolf. "Cependant, les Thuringiens gèrent leurs propres affaires", précise Voigt. Générer une relation entre la CDU, le BSW et le SPD est considéré comme difficile. Wagenknecht a été précédemment membre de l'SED et est devenue un symbole du mouvement communiste dans le parti de la gauche. "Indéniablement, certains membres de la CDU ne sont pas fans de ça", souligne Brodocz.

Si la quadragénaire Wolf parvenait à surpasser la CDU via le BSW, la situation politique en Thuringe serait très serrée - une situation non reflétée dans les récents sondages. Sur le plan politique, cela représenterait un "déplacement de pouvoir incroyable" selon Brodocz. Concernant une ministre-présidente Wolf, Voigt déclare : "Je ne pense pas que cela soit faisable."

