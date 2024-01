La double cycliste olympique Melissa Hoskins meurt à l'âge de 32 ans après avoir été renversée par une voiture

La police d'Australie-Méridionale a annoncé dimanche qu'une femme de 32 ans était décédée après avoir été renversée par une voiture conduite par un homme "connu de la femme", à Adélaïde, en Australie. Les médias locaux ont donné le nom de Hoskins à cette femme.

La femme "a subi de graves blessures et a été transportée à l'hôpital royal d'Adélaïde pour y être soignée", précise le communiqué de la police. "Malheureusement, elle est décédée à l'hôpital dans la nuit.

La chaîne nationale australienne ABC et d'autres médias locaux ont rapporté que le mari de Mme Hoskins, Rohan Dennis, double champion du monde du contre-la-montre et vainqueur d'une étape du Tour de France, avait été arrêté et accusé d'avoir causé sa mort.

Le communiqué de la police ne donne pas le nom de l'homme de 33 ans qui a été "arrêté et inculpé pour avoir causé la mort en conduisant de manière dangereuse, en conduisant sans précaution et en mettant la vie en danger".

Le communiqué de la police ajoute que l'homme a été libéré sous caution et doit comparaître devant le tribunal de première instance d'Adélaïde le 13 mars.

CNN a contacté la police d'Australie-Méridionale et le tribunal de première instance d'Adélaïde pour leur demander de confirmer que M. Dennis était bien l'homme arrêté et inculpé, ainsi que la date de sa comparution devant le tribunal. CNN a également contacté Dennis via son site web et son équipe de gestion pour obtenir des commentaires.

Un porte-parole de la police a déclaré à Reuters que la politique de la police est de ne pas confirmer les noms des personnes accusées d'être impliquées dans un incident.

Hoskins a connu le succès en cyclisme sur piste, devenant championne du monde et établissant un record du monde en 2015 en tant que membre du quatuor féminin australien de poursuite par équipe.

Elle a participé aux Jeux olympiques de 2012 et de 2016 dans la même épreuve, manquant une médaille pour seulement 0,181 seconde aux Jeux de Londres en 2012.

Elle a pris sa retraite en mai 2017 après les Jeux olympiques de Rio, s'est mariée avec Dennis en février 2018 et a eu deux enfants.

Des personnalités du monde du cyclisme ont rendu hommage à Hoskins, notamment sa compatriote et médaillée d'or olympique Anna Meares, qui a déclaré : "J'ai le cœur lourd. Mes pensées vont à ses enfants, à sa famille et à ses amis".

Elle a ajouté dans son message sur X: "C'est un moment très difficile et tragique. RIP Melissa Hoskins".

CPA Women, l'association mondiale des femmes cyclistes, a publié sur X qu'elle était "choquée par la nouvelle de la mort de Melissa Hoskins" et a envoyé "ses pensées à ceux qui l'aiment, à commencer par ses enfants, et qui ont eu la chance de rouler avec elle au cours d'une vie bien trop courte".

L'ancienne équipe de Hoskins, désormais connue sous le nom de Liv AlUla Jayco, s'est déclarée "dévastée" par la nouvelle de son décès.

"Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à l'ensemble de la communauté cycliste en ce moment de profonde tristesse. Nous ne l'oublierons jamais", a déclaré l'équipe sur X.

