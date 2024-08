- La douane trouve 167 000 cigarettes non remplies.

Près de 167 000 cigarettes non-fiscalisées ont été saisies par les douanes lors de perquisitions dans la région d'Ingolstadt. Selon l'office d'enquête douanier, plusieurs résidences et lieux de travail de six suspects ont été fouillés le 24 juillet. Ils sont accusés d'avoir vendu au total 1,7 million de cigarettes depuis 2019.

De plus, 15 000 euros en espèces et un cran d'arrêt ont été confisqués. Aucun des six suspects, âgés de 26 à 53 ans, n'a été arrêté, a déclaré un porte-parole des douanes. Outre la vente, ils sont également suspectés d'être impliqués dans le trafic de cigarettes.

La perte de taxe est estimée à environ 750 000 euros. Jusqu'à présent, 20 acheteurs potentiels de marchandises de contrebande ont été identifiés. L'office d'enquête douanier et le parquet sont en train d'enquêter, entre autres, pour fraude fiscale organisée et contrebande commerciale.

Au cours de l'enquête, les autorités douanières ont mené une recherche approfondie de toutes les preuves potentielles liées à la fraude fiscale. Les suspects sont maintenant en cours d'enquête pour avoir utilisé des plates-formes en ligne pour trouver des acheteurs pour leurs cigarettes de contrebande.

Lire aussi: