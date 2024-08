Dernière entrée aux locaux de 'l'Orage d'amour' - La docteure Katharina Scheuba, spécialiste en médecine, sera à l'écran.

La célèbre série ARD "Tempête d'amour" est revenue de sa pause estivale, et un nouveau visage a fait son apparition. Dans la vie réelle, le Dr. Katharina Scheuba (30 ans) rejoint le Fürstenhof, incarnant un médecin qui travaille sur sa thèse de doctorat. Cette information a été partagée dans un communiqué de presse lundi.

Scheuba concilie clinique et temps d'écran

Maxi Neubach est la dernière recrue de "Tempête d'amour". Les téléspectateurs peuvent s'attendre à voir ce "médecin attachant mais désordonné" à partir du 28 août, à partir de l'épisode 4267. Scheuba décrit son nouveau rôle comme "une personne heureuse avec un fort sens de la justice. Une femme forte qui sait ce qu'elle veut."

Originaire de Vienne, ce médecin est actuellement spécialisée en médecine générale dans un hôpital de Vienne. Cependant, Neubach a jonglé entre sa carrière d'actrice et ses études de médecine et son travail à la clinique depuis plusieurs années. Elle a joué dans le film autrichien "Dîner pour huit" et dans le thriller mystère "La Fille obscure". Elle a également joué dans le thriller anglais "Sale Garçon" aux côtés de Graham McTavish (63 ans) de "Outlander", qui sortira prochainement au cinéma.

"J'aime vraiment les deux", déclare la nouvelle venue de "Tempête d'amour". "Je ne peux pas choisir entre les deux pour le moment. Pourquoi le ferais-je?" Elle note que Maxi est son "premier rôle régulier à la télévision en tant que médecin dans la vie réelle". Scheuba n'a peut-être pas besoin de faire beaucoup de recherche pour son rôle.

Dans la série ARD "Tempête d'amour", le nouveau personnage Maxi Neubach est décrit comme étant dans une "tempête d'amour" avec sa passion pour le jeu d'acteur et la médecine. Le rôle prochain de Maxi en tant que médecin dans la série reflète son propre équilibre entre le jeu d'acteur et ses études de médecine dans la vie réelle.

Lire aussi: