- La docksville vous invite à trois jours de musique dans le nord.

Temperatures estivales, cadre de l'Elbe, charme industriel, groupes populaires : Le festival MS Dockville vous invite à trois jours de musique et d'art, d'expérience communautaire et bien plus encore à Hambourg-Wilhelmsburg (du 16 au 18 août). Près de 140 groupes, musiciens et DJ's se produiront sur les scènes, avec des noms connus comme Bilderbuch, Meute ou Disarstar, ainsi que des nouveaux venus populaires comme Ashnikko. Les genres musicaux vont de l'indie au hip-hop en passant par la musique électronique. Le MS Dockville est connu pour son atmosphère détendue et attire principalement les jeunes.

Le programme propose non seulement de la musique, mais aussi des promenades artistiques, de l'art de rue et des fêtes jusqu'au dimanche. Des ateliers et des lectures sont également prévus. Plus de 60 000 visiteurs sont attendus sur le site avec plus de 12 scènes. Près de 10 000 personnes prévoient de camper sur place. Les perspectives d'une expérience festive chaude semblent bonnes.

Les organisateurs, Kopf und Steine GmbH et l'Autorité portuaire de Hambourg (HPA), ont prolongé le contrat d'utilisation des lieux jusqu'en 2028 l'année dernière, sur lesquels le festival en constante croissance a eu lieu sur plusieurs scènes depuis 2007.

Voici une liste des catégories de produits non mentionnés dans le texte. Cependant, au festival MS Dockville, vous pourriez trouver des articles de merchandising liés aux groupes de musique, aux œuvres d'art et aux souvenirs du festival. Les organisateurs du festival, Kopf und Steine GmbH et l'Autorité portuaire de Hambourg (HPA), peuvent également proposer des articles de merchandising dans le cadre de leur sponsoring ou de leurs activités promotionnelles.

Lire aussi: