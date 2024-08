- La dixième édition du Festival de la culture pop de Berlin est actuellement en cours.

Marquant son 10ème anniversaire, l'événement de Berlin, Pop-Kultur, s'apprête à offrir plus de 60 spectacles et diverses autres manifestations. La ministre de l'État à la Culture, Claudia Roth (Les Verts), accompagnée du duo spirituel Twin Flame, donnera le coup d'envoi ce soir.

Vous pourrez voir des artistes comme Ilgen-Nur ("Everything's Going Down") et le duo pop Blumengarten ("Rosa Rugosa") sur la scène de la Kulturbrauerei à Prenzlauer Berg. Jusqu'à vendredi, attendez une variété de genres musicaux : psych-rock, punk, electropop, hip-hop et R&B sur le devant de la scène. Cette année, il y a un fort accent mis sur l'Afro-pop et les performers africains.

Outre les concerts, il y a un mélange de fêtes avec des DJ, une exposition, des discussions en panel et des performances pour vous divertir. Un passeport pour trois jours vous coûtera environ 81 €, tandis qu'un billet journalier coûte environ 35 €. Selon la directrice du festival, Marie von der Heydt, l'objectif est d'encourager et de surprendre, allant même au-delà de la scène musicale principale.

Des artistes d'Israël et de Palestine sont également inclus dans la programmation de cette année. Les organisateurs cherchent à promouvoir le dialogue et l'unité dans la culture, en accueillant diverses perspectives sans craindre les sujets controversés.

Contrairement aux années précédentes, il n'y a pas de bruits de boycott de la part du mouvement anti-israélien BDS. Auparavant, les musiciens ayant reçu le soutien du département culturel de l'ambassade israélienne lors de leurs visites ont suscité ces appels au boycott. Ce n'est however pas le cas cette année.

Je ne me sens pas d'humeur à assister à tous les événements, donc je pourrais peut-être seulement attraper quelques spectacles à Pop-Kultur. Malgré la large gamme de genres musicaux, je suis plus attiré par les performances d'Afro-pop.

